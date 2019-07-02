"Динамо" грозит отобрать чемпионство у "Шахтера": смелое заявление капитана киевлян
Полузащитник "Динамо" Сергей Сидорчук назвал рецепт успеха в чемпионской гонке с "горняками"
В киевском "Динамо" заявили, что намерены прервать гегемонию "Шахтера", выигравшего три чемпионата Украины кряду и благодаря этому обошедшего "бело-синих" по числу трофеев, добытых за время независимости. Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук рассказал, что, по его мнению, нужно киевлянам, чтобы завладеть золотыми медалями УПЛ.
"Если честно, то нам уже очень хочется вернуть, наконец, себе звание чемпионов Украины, – заявил капитан "Динамо" Сергей Сидорчук. – Вне зависимости от того, что происходит у "Шахтера", какой у них тренер и игроки. Да и прошлый сезон показал, что важно не только быть сильнее своего главного конкурента в очных поединках, но и давать результат на длинной дистанции. В новом сезоне нам необходимо более ровно выступать и не терять очки в тех матчах, в которых мы просто не имеем на это права. Если нам это удастся, то, уверен, все будет хорошо".
Интересно, что, отвечая на вопрос – как воспринял смену главного тренера "Шахтера"? – капитан "Динамо" сказал: "В целом, нормально, но это было для меня все-таки неожиданностью".
1:1 в Харькове: обзор последнего матча "Шахтер" – "Динамо"
Как сообщалось ранее, в минувшем сезоне "Шахтер" выиграл не только Премьер-лигу, но и чемпионаты Украины во всех возрастных категориях ДЮФЛ. "Шахтер" U-14 обыграл в финале "Динамо" - 1:0, "Шахтер" U-15 оказался сильнее "Карпат" – 3:2, "Шахтер" U-16 одолел стрыйскую "Скалу" - 3:0, а "Шахтер" U-17 разгромил в своем финале "Смену-Оболонь" – 4:0.
Также мы писали, что у "Шахтера" появилось новое оружие: Луиш Каштру раскрыл секрет быстрых голов "горняков". При новом тренере чемпионы Украины взяли за правило открывать счет в первые девять минут матча. В спарринге с софийским ЦСКА (1:0) Сикан сделал это на исходе 9-й минуте. Тогда как в предыдущей встрече "Шахтера" с "Лудогорцем" (3:0) Тете открыл счет, когда не прошло и трех минут от начала игры.
Смотрите обзор спарринга "Шахтер" – ЦСКА София
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