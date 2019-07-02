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"Динамо" грозит отобрать чемпионство у "Шахтера": смелое заявление капитана киевлян

2 июля, 22:44

Полузащитник "Динамо" Сергей Сидорчук назвал рецепт успеха в чемпионской гонке с "горняками"

Украинское класико
Украинское класико. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В киевском "Динамо" заявили, что намерены прервать гегемонию "Шахтера", выигравшего три чемпионата Украины кряду и благодаря этому обошедшего "бело-синих" по числу трофеев, добытых за время независимости. Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук рассказал, что, по его мнению, нужно киевлянам, чтобы завладеть золотыми медалями УПЛ. 

Сергей Сидорчук
Сергей Сидорчук Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Если честно, то нам уже очень хочется вернуть, наконец, себе звание чемпионов Украины, – заявил капитан "Динамо" Сергей Сидорчук. – Вне зависимости от того, что происходит у "Шахтера", какой у них тренер и игроки. Да и прошлый сезон показал, что важно не только быть сильнее своего главного конкурента в очных поединках, но и давать результат на длинной дистанции. В новом сезоне нам необходимо более ровно выступать и не терять очки в тех матчах, в которых мы просто не имеем на это права. Если нам это удастся, то, уверен, все будет хорошо".

Интересно, что, отвечая на вопрос – как воспринял смену главного тренера "Шахтера"? – капитан "Динамо" сказал: "В целом, нормально, но это было для меня все-таки неожиданностью".

1:1 в Харькове: обзор последнего матча "Шахтер" – "Динамо"

Как сообщалось ранее, в минувшем сезоне "Шахтер" выиграл не только Премьер-лигу, но и чемпионаты Украины во всех возрастных категориях ДЮФЛ. "Шахтер" U-14 обыграл в финале "Динамо" - 1:0, "Шахтер" U-15 оказался сильнее "Карпат" – 3:2, "Шахтер" U-16 одолел стрыйскую "Скалу" - 3:0, а "Шахтер" U-17 разгромил в своем финале "Смену-Оболонь" – 4:0.

Также мы писали, что у "Шахтера" появилось новое оружие: Луиш Каштру раскрыл секрет быстрых голов "горняков". При новом тренере чемпионы Украины взяли за правило открывать счет в первые девять минут матча. В спарринге с софийским ЦСКА (1:0) Сикан сделал это на исходе 9-й минуте. Тогда как в предыдущей встрече "Шахтера" с "Лудогорцем" (3:0) Тете открыл счет, когда не прошло и трех минут от начала игры.

Смотрите обзор спарринга "Шахтер" – ЦСКА София

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Тег чемпионат Украины, Динамо Киев, Шахтер Донецк, Сергей Сидорчук

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Источник:

Dynamo.kiev.ua

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