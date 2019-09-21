Дерби не будет результативным: букмекеры дали прогноз на матч "Милан" – "Интер"

"Интер" - фаворит матча / Фото: AFP

Сегодня – миланское дерби. В четвертом туре чемпионата Италии встречаются "Милан" и "Интер". Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.



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Фаворитом предстоящего поединка букмекеры считают "Интер". Котировки на победу гостей – 2.25, на успех "Милана" можно поставить с коэффициентом – 3.50, на ничью – 3.10. То есть, шансы на победу "Интера" – 42%, на ничью – 31%, на победу "Милана" – 27%. Букмекеры не верят, что поединок будет очень результативным и ожидают, что команды не забьют больше двух голов. Самый ожидаемый результат: 1:0 победа "Интера" либо 1:1.

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По данным Transfermarkt стоимость футболистов обеих команд превышает один миллиард евро:

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Напомним, что самым результативным игроком миланского дерби является украинский форвард Андрей Шевченко. Он забил 14 голов в ворота "Интера". Это всего лишь на один больше, чем забил Джузеппе Меацца, который отличился 13 раз – 12 в футболке "Интера" и раз, выступая за "Милан".

В третьем туре Серии А "Милан" обыграл в гостях "Верону".

А "Интер" дома победил "Удинезе":

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