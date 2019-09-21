"Милан" – "Интер": онлайн самого крутого матча Италии

Текстовая трансляция поединка с видеоповторами голов и опасных моментов

Главный стадион города

Сегодня – Derby della Madonnina! Матч, который миланские болельщики всякий раз ждут с нетерпением. Это главное дерби итальянского футбола, и одно из главных в Европе. История противостояния "Милана" и "Интера" тянется с 1910 года!

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В национальном чемпионате команды провели между собой 192 матча, в которых преимущество на стороне "Интера": 72 побед, 62 поражения и 58 ничьих. Интересно, что самым результативным игроком миланского дерби является украинский форвард Андрей Шевченко. Он забил 14 голов в ворота "Интера".

Интересно, что название Della Madonnina происходит от итальянской традиции называть дерби именем какой-либо выдающейся достопримечательности города, в данном случае - статуи Девы Марии на верхушке Миланского собора.

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Букмекеры о матче "Милан" – "Интер". Фаворитом предстоящего поединка являются гости. Котировки на победу "Интера" – 2.25, на успех "Милана" можно поставить с коэффициентом – 3.50, на ничью – 3.10.

Напомним, ранее мы писали, что "Милан" сделал подарок 100-летней болельщице на юбилей. Клуб подарил Инес шелковую клубную футболку с номером 100 и автографами всех нынешних футболистов "Милана".

Кстати, в прошлом туре Серии А "Милан" в гостях обыграл "Верону" – 1:0:

А "Интер" на своем поле победил "Удинезе":

Отметим, что в раздевалке "Интера" – не все в порядке. Как стало известно, едва не сцепились Ромелу Лукаку и Марцело Брозович: драку между партнерами по "Интеру" предотвратил чилиец Санчес.

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