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"Милан" – "Интер": где и во сколько смотреть матч

21 сентября, 19:40

В Украине поединок в прямой трансляции покажет телеканал "Футбол 1"

На "Сан Сиро" будет горячо

На "Сан Сиро" будет горячо / Фото: AFP

В четвертом туре чемпионата Италии по футболу сойдутся "Милан" и "Интер". Матч, который не оставляет равнодушным никого в Милане пройдет в субботу, 21 сентября. Начало поединка в 21:45 по киевскому времени. В турнирной таблице лидирует "Интер" со стопроцентным показателем. У "Милана" шесть очков и седьмое место.

Читайте также: Онлайн матча "Милан" – "Интер"

Где смотреть "Милан" – "Интер":
"Футбол 1", live
"Футбол 2" (повтор 22.09 в 6:00)
"Футбол 1" (повтор 22.09 в 14:00)
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Напомним, что на неделе "Интер" сыграл вничью со "Славией"в Лиге чемпионов.

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История дерби. Согласно энциклопедии, футбольный клуб "Милан" был основан 16 декабря 1899 года англичанами Альфредом Эдвардсом и Гербертом Килпином под названием "Миланский крикетный и футбольный клуб". Эдвардс стал первым президентом клуба, а Килпин – первым тренером и капитаном команды. Под руководством Килпина клуб вскоре прервал гегемонию "Дженоа" и стал чемпионом Италии. А в 1908 году Итальянская федерация футбола запретила принимать участие в национальном чемпионате клубам, в составе которых были иностранные игроки. В руководстве "Милана" относительно этой политики возник конфликт: одна часть призывала к поддержке политики федерации, а вторая считала необходимым добиваться отмены запрета на иностранцев. Результатом конфликта стал раскол клуба и основание "Международного футбольного клуба "Милан", который впоследствии стал известен под сокращенным названием "Интер". Так началась история соперничества между двумя миланскими командами.

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Источник: Сегодня|Спорт

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