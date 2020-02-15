Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,59

Дерби в Испании отменили из-за пожара на мусорном полигоне: жителей просят не проветривать дома

15 февраля, 18:58

Воздух в Басконии был сильно загрязнен диоксинами

Стадион "Эйбара"/Фото sdeibar.com

Стадион "Эйбара"/Фото sdeibar.com

Королевская испанская футбольная федерация приняла решение о переносе матча 24-го тура чемпионата страны между "Эйбаром" и "Реалом Сосьедад". Баскское дерби было запланировано на завтра, 16 февраля. Ранее мы давали прогноз, расписание и результаты 24-го тура чемпионата Испании.

Решение о переносе матча "Эйбар" – "Реал Сосьедад" было принято организацией в связи с пожаром, случившимся на мусорном полигоне в городе Залдибар. Из-за возгорания на свалке воздух в Басконии был загрязнен диоксинами и фуранами. Показатель диоксинов в атмосфере на один кубичный метр в 40 раз превышает норму. Департамент здравоохранения правительства Страны Басков рекомендовало в ближайшие дни не проводить спортивные мероприятия из-за плохого качества воздуха.

Жителям региона рекомендуется не проветривать помещения и ограничить свое пребывание на открытом воздухе. Соответствующие заключения отправлены мерам городов Залдибара, Эрмуа и Эйбара. А новая дата проведения встречи между "Эйбаром" и "Реалом Сосьедад" будет объявлена позднее.

Читайте также: Испанское Эль Класико собралось на гастроли в США: "Барселону" и "Реал" ждут на суперстадионе

В тренде
Мисс биатлона: выбираем самую красивую участницу чемпионата мира
Доротея Вирер

Отметим, что в этом сезоне в чемпионате Испании "Реал Сосьедад" набрал 37 очков в 23 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Примеры. "Эйбар" с 24 баллами на 16-м месте. Лидером первенства на данный момент является мадридский "Реал", набравший 52 очка в 23 матчах.

Смотрите, как ранее играли между собой "Эйбар" и "Реал Сосьедад"

Реклама

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

мусор загрязнение полигон воздух перенос чемпионат Испании Реал Сосьедад пожары Эйбар

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Англии по футболу
Прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Англии по футболуФутбол
После матча с китайцами тренер
После матча с китайцами тренер "Днепра" заявил, что его команда подхватила вирусФутбол
Фиаско
Фиаско "Милана" и Роналду: все результаты 23-го тура чемпионата ИталииФутбол
Спарринг
Спарринг "Шахтер" – "Олимпия": где смотреть трансляциюЧУ по футболу
"Барселона" и "Реал" побеждают: все результаты 23-го тура чемпионата ИспанииФутбол
"Богатенький Буратино": кто из футболистов получает больше всех в миреФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...