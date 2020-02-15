Дерби в Испании отменили из-за пожара на мусорном полигоне: жителей просят не проветривать дома

Стадион "Эйбара"/Фото sdeibar.com

Королевская испанская футбольная федерация приняла решение о переносе матча 24-го тура чемпионата страны между "Эйбаром" и "Реалом Сосьедад". Баскское дерби было запланировано на завтра, 16 февраля. Ранее мы давали прогноз, расписание и результаты 24-го тура чемпионата Испании.

Решение о переносе матча "Эйбар" – "Реал Сосьедад" было принято организацией в связи с пожаром, случившимся на мусорном полигоне в городе Залдибар. Из-за возгорания на свалке воздух в Басконии был загрязнен диоксинами и фуранами. Показатель диоксинов в атмосфере на один кубичный метр в 40 раз превышает норму. Департамент здравоохранения правительства Страны Басков рекомендовало в ближайшие дни не проводить спортивные мероприятия из-за плохого качества воздуха.

Жителям региона рекомендуется не проветривать помещения и ограничить свое пребывание на открытом воздухе. Соответствующие заключения отправлены мерам городов Залдибара, Эрмуа и Эйбара. А новая дата проведения встречи между "Эйбаром" и "Реалом Сосьедад" будет объявлена позднее.

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Отметим, что в этом сезоне в чемпионате Испании "Реал Сосьедад" набрал 37 очков в 23 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Примеры. "Эйбар" с 24 баллами на 16-м месте. Лидером первенства на данный момент является мадридский "Реал", набравший 52 очка в 23 матчах.

Смотрите, как ранее играли между собой "Эйбар" и "Реал Сосьедад"

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