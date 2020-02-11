Дешевле купить Неймара и Роналду: в Италии подсчитали затраты на контракт Месси с новым клубом

Лионель Месси / Фото: Reuters

Итальянское издание Tuttosport подсчитало, сколько должен будет потратить клуб из чемпионата Италии на четырехлетний контракт футболиста "Барселоны" Лионеля Месси. Ожидается, что аргентинец, который конфликтует с руководством каталонского клуба, летом сменит команду.

Отмечается, что позволить себе Месси могут два клуба Италии – "Ювентус" и "Интер". По подсчетам журналистов, контракт игрока на четыре года обойдется командам в 350 миллионов евро. В "Барселоне" Месси получает 35 миллионов евро в год после вычета налогов. Считается, что новый клуб не сможет подписать аргентинца за меньшую сумму. С учетом подъемных, агентских выплат и бонусов футболисту сумма увеличится до 86 миллионов евро в год.

Читайте также: названа причина, по которой Лионель не станет партнером Зинченко

Реклама

На данный момент, стоимость футболиста "Барселоны" составляет – 140 миллионов евро. К примеру, игрок "Ювентуса" Криштиану Роналду по данным Transfermarkt стоит 75 миллионов евро, а форвард "ПСЖ" Неймар – 160.

Смотрите, как Месси забивал дортмундской "Боруссии" в Лиге чемпионов:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама