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Дешевле купить Неймара и Роналду: в Италии подсчитали затраты на контракт Месси с новым клубом

11 февраля, 16:26

Лео зарабатывает сумасшедшие деньги в "Барселоне"

Лионель Месси

Лионель Месси / Фото: Reuters

Итальянское издание Tuttosport подсчитало, сколько должен будет потратить клуб из чемпионата Италии на четырехлетний контракт футболиста "Барселоны" Лионеля Месси. Ожидается, что аргентинец, который конфликтует с руководством каталонского клуба, летом сменит команду.

Отмечается, что позволить себе Месси могут два клуба Италии – "Ювентус" и "Интер". По подсчетам журналистов, контракт игрока на четыре года обойдется командам в 350 миллионов евро. В "Барселоне" Месси получает 35 миллионов евро в год после вычета налогов. Считается, что новый клуб не сможет подписать аргентинца за меньшую сумму. С учетом подъемных, агентских выплат и бонусов футболисту сумма увеличится до 86 миллионов евро в год.

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На данный момент, стоимость футболиста "Барселоны" составляет – 140 миллионов евро. К примеру, игрок "Ювентуса" Криштиану Роналду по данным Transfermarkt стоит 75 миллионов евро, а форвард "ПСЖ" Неймар – 160.

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Смотрите, как Месси забивал дортмундской "Боруссии" в Лиге чемпионов:

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Барселона чемпионат Испании чемпионат Италии Лионель Месси

Источник: TuttoSport

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