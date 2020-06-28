"Десна" – "Динамо": где смотреть матч чемпионата Украины

В воскресенье, 28 июня, на стадионе имени Юрия Гагарина в Чернигове состоится матч 28-го тура чемпионата Украины в ТОП-шестерке – четвертая команда первенства "Десна" принимает киевское "Динамо", идущее на второй строчке. Начало поединка – в 19:30. Смотреть "Десна" – "Динамо" онлайн можно в мультимедийной трансляции на нашем сайте.

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С турнирной точки зрения этот поединок крайне важен для обеих команд. И очки нельзя терять никому. "Десна", в случае поражения, за четыре тура до финиша практически потеряет шансы на второе место, дающее пропуск в Лигу чемпионов, равно как вряд ли сможет зацепиться и за третью строчку, которая сулит попадание в групповой турнир Лиги Европы. "Динамо" же, если выиграет сегодня у "Десны", практически застолбит за собой "серебро".

Кто покажет матч "Десна" – "Динамо" 28 июня. В прямом эфире поединок в Чернигове, который начнется в 19:30, покажет канал УНИАН, доступный на сервисе Oll.tv (в подписке). Также видеотрансляция матча состоится в интернете на YouTube-канале FootballHub.

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Отметим, что аналитики считают "Динамо" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Алексея Михайличенко – 1.68, на ничью – 4.10, на победу "Десны" – 4.60.

Сравнение "Десны" и "Динамо" от Transfermarkt

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Добавим, что в предыдущем туре "Динамо" одержало тяжелую победу над "Колосом" в матче с четырьмя пенальти (2:1). А "Десна" уступила другому конкуренту в борьбе за медали – "Заре" (1:2).

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