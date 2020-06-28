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"Десна" – "Динамо": где смотреть матч чемпионата Украины

28 июня, 16:54

Олег Люлька Олег Люлька

Список трансляций поединка 28-го тура украинской Премьер-лиги в Чернигове на стадионе Гагарина

В воскресенье, 28 июня, на стадионе имени Юрия Гагарина в Чернигове состоится матч 28-го тура чемпионата Украины в ТОП-шестерке – четвертая команда первенства "Десна" принимает киевское "Динамо", идущее на второй строчке. Начало поединка – в 19:30. Смотреть "Десна" – "Динамо" онлайн можно в мультимедийной трансляции на нашем сайте.

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С турнирной точки зрения этот поединок крайне важен для обеих команд. И очки нельзя терять никому. "Десна", в случае поражения, за четыре тура до финиша практически потеряет шансы на второе место, дающее пропуск в Лигу чемпионов, равно как вряд ли сможет зацепиться и за третью строчку, которая сулит попадание в групповой турнир Лиги Европы. "Динамо" же, если выиграет сегодня у "Десны", практически застолбит за собой "серебро".

Кто покажет матч "Десна" – "Динамо" 28 июня. В прямом эфире поединок в Чернигове, который начнется в 19:30, покажет канал УНИАН, доступный на сервисе Oll.tv (в подписке). Также видеотрансляция матча состоится в интернете на YouTube-канале FootballHub.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
28
23
3
2
69
20
49
72
Забитые 69
Пропущеные 20
Разница 49
Результаты последних матчей: Н В В В В
2
ДинамоДинамоДин
27
17
4
6
56
24
32
55
Забитые 56
Пропущеные 24
Разница 32
Результаты последних матчей: В В В П Н
3
ЗаряЗаряЗар
28
16
5
7
44
23
21
53
Забитые 44
Пропущеные 23
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В П В П
4
ДеснаДеснаДес
27
15
4
8
47
22
25
49
Забитые 47
Пропущеные 22
Разница 25
Результаты последних матчей: П В П В Н
5
АлександрияАлександрияАле
28
13
4
11
40
40
0
43
Забитые 40
Пропущеные 40
Разница 0
Результаты последних матчей: П П П П В
6
КолосКолосКол
28
9
2
17
30
50
-20
29
Забитые 30
Пропущеные 50
Разница -20
Результаты последних матчей: В П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
26
10
4
12
33
38
-5
34
Забитые 33
Пропущеные 38
Разница -5
Результаты последних матчей: П В В В В
8
МариупольМариупольМар
26
7
9
10
27
40
-13
30
Забитые 27
Пропущеные 40
Разница -13
Результаты последних матчей: В Н Н П П
9
ВорсклаВорсклаВор
26
7
5
14
20
41
-21
26
Забитые 20
Пропущеные 41
Разница -21
Результаты последних матчей: В Н Н Н В
10
ОлимпикОлимпикОли
26
6
5
15
23
43
-20
23
Забитые 23
Пропущеные 43
Разница -20
Результаты последних матчей: В Н П Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
28
5
8
15
20
45
-25
23
Забитые 20
Пропущеные 45
Разница -25
Результаты последних матчей: Н П П П Н
12
КарпатыКарпатыКар
24
2
9
13
19
42
-23
15
Забитые 19
Пропущеные 42
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н Н П П

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Отметим, что аналитики считают "Динамо" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Алексея Михайличенко – 1.68, на ничью – 4.10, на победу "Десны" – 4.60.

Сравнение "Десны" и "Динамо" от Transfermarkt

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Добавим, что в предыдущем туре "Динамо" одержало тяжелую победу над "Колосом" в матче с четырьмя пенальти (2:1). А "Десна" уступила другому конкуренту в борьбе за медали – "Заре" (1:2).

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Источник: Сегодня|Спорт

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