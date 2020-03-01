Девушка Зинченко нарушила правила стадиона "Уэмбли", болея за украинца в победном финале Кубка лиги

При поддержке своей эффектной невесты украинец выиграл уже седьмой трофей с "Манчестер Сити"

В воскресном матче на лондонском стадионе "Уэмбли", в котором Александр Зинченко выиграл свой седьмой трофей с "Манчестер Сити", украинского легионера "горожан" поддерживала его эффектная невеста – журналистка Влада Седан. Напомним, в финальном поединке Кубка английской лиги "МанСити" обыграл "Астон Виллу" 2:1, при этом Зинченко провел на поле весь матч.

Невеста Александра Зинченко на трибунах "Уэмбли" выглядела не менее ярко, чем "Манчестер Сити" – на поле. Влада Седан была в эффектном кремовом пальто, модных очках и высоких сапогах. Просто огонь! При этом для того, чтобы сделать фото, девушка немного нарушила правила легендарного английского стадиона, встав в полный рост в весьма опасном месте, где специальная надпись гласит: "Пожалуйста, болейте сидя".

Реклама

Напомним, ранее Влада Седан поддерживала Александра Зинченко и в Мадриде на матче Лиги чемпионов, в котором его "Манчестер Сити" обыграл "Реал" 2:1. Правда, в том поединке украинец на поле не вышел. На той игре журналистка была в компании своего брата. В этот раз мужчины в кадре с Владой уже не было.

Обзор матча "Реал" – "Манчестер Сити" (1:2)

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама