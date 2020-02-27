Невеста Зинченко показала мужчину, с которым смотрела матч "Реал" – "Манчестер Сити"

Возлюбленная украинского футболиста Влада Седан была на трибунах "Сантьяго Бернабеу" в компании брата Тараса

Невеста украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, Влада Седан, посетила Мадрид, чтобы вживую наблюдать за матчем Лиги чемпионов между "горожанами" и "Реалом". Напомним, "Манчестер Сити" обыграл "Реал" 2:1 в первой игре 1/8 финала, сделав серьезную заявку на выход в четвертьфинал самого престижного еврокубка.

"Исторический день. Сегодня впервые мы болеем против "Реала". Cityyyyy", – написала Влада в Instagram, поделившись фото со своим братом, Тарасом Щегловым, со стадиона "Сантьяго Бернабеу"

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К сожалению для Влады Седан, ее возлюбленный Александр Зинченко в заявку на игру с "Реалом" не попал, хотя и отправился с командой на матч. Впрочем, Зинченко имеет неплохие шансы сыграть в ответном матче 17 марта, учитывая, что его конкурент за позицию левого защитника француз Менди заработал дисквалификацию.

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Обзор матча "Реал" – "Манчестер Сити" (1:2)

Как мы писали ранее, Гвардиола убил в Мадриде двух зайцев – тренер "Манчестер Сити" и выиграл, и рекорд на свой счет записал. Клубный наставник Александра Зинченко стал коучем, который чаще других в этом веке обыгрывал "Реал".

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