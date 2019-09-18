Девушки, выступавшие на финале Лиги чемпионов, разогреют публику в матче "Динамо" – "Мальме"

Квартет ASTURIA / Фото: Instagram

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Украинский квартет ASTURIA, которой сыграл гимн Лиги чемпионов в финальном мачте в Мадриде, порадует украинских зрителей во время матча "Динамо" – "Мальме".

Во время выхода команд на поле девушки сыграют гимн Лиги Европы, а в перерыве игры исполнят свою фирменную композицию "Шторм" Вивальди.

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"Специально для матча "Динамо" – "Мальме" мы сделали собственную аранжировку гимна Лиги Европы. Это наша совместная инициатива с "Динамо", получившая положительные отзывы от УЕФА. Мы благодарны клубу за возможность таким образом поддержать команду на НСК "Олимпийский" перед многотысячной аудиторией болельщиков и фанов "Динамо", – отметила одна из участниц.

Поединок "Динамо" – "Мальме" состоится в Киеве 19 сентября в рамках стартового тура группового раунда футбольной Лиги Европы. Начало встречи – в 19.55.

Девушки в экстравагантных костюмах каждый раз устраивают интересную шоу-программу. Квартет полюбили не только в Украине, но и в других странах.

Как девушки исполнили гимн Лиги чемпионов:

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Ранее появилась информация, что тренером киевского "Динамо" может стать поклонник Путина, которого в России назвали дебилом. В сменщики Алексею Михайличенко сватают спартаковца с белорусским паспортом Олега Кононова.

Кстати, в последний раз "Динамо" побеждало 3 августа. Тогда на выезде киевляне разгромили "Львов":

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