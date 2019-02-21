Девушку, с которой был секс у Милевского, поздравили "Сталлоне" и "Брюс Уиллис"
У бывшей подруги Мили – день рождения. Валерия Крук о секретах успеха: "Качание влагалищных мышц – ни при чем"
Сегодня – день рождения у сексапильной модели и телеведущей Валерии Крук, более известной как Кульбаба. Бывшей подруге Артема Милевского исполняется 37. Это ее Миля на днях в интервью назвал девушкой, которая больше всего пришлась ему по душе. "С какой у меня был секс? Если брать Украину, то Кульбаба. Лерон, привет. Я тебя помню", – сказал 34-летний Милевский. При этом потроллил нынешнего спутника Кульбабы – 31-летнего экс-динамовца Александра Яковенко: "Як, братан, ничего, все нормально, это такое. Ты еще маленький был, когда у нас все было. Сашка, не обижайся!",
На своей странице в Facebook Кульбаба получила уже более сотни поздравлений с днем рождения. Среди поздравительных открыток от друзей и привет от "Сильвестра Сталлоне", "Брюса Уиллиса" и "Арнольда Шварценеггера".
Интересно, что недавно Валерия Крук на своей странице в Instagram высказалась на "тему молодых соперниц": "Нужно быть в связке и быть в рапорте со своим Мужчиной! Если Вы жена – будьте лучшим Другом, человеком, с которым будут охотно делиться новостями, обеспечьте комфорт Вашему Мужу! Из хорошего комфортного дома, где "не пилят" и где удовлетворяют потребности ( и речь здесь не только о сексуальных, их есть масса других!) мало кто захочет уйти! И вот поверьте, качание влагалищных мышц здесь ни при чём! Это уже дело "десятое"... А по поводу молодых соперниц.... Так вокруг немало случаев, когда уходят к Женщинам старше! Так что возраст ни при чем!"
Кульбаба любит покрасоваться своими формами в Instagram
Кульбаба с Яковенко
Кульбаба с Милевским
Отметим, сегодня бывший клуб Милевского и Яковенко – "Динамо" – играет ответный матч 1/16 Лиги Европы с "Олимпиакосом". Онлайн игры "Динамо" – "Олимпиакос" смотрите на нашем сайте.
Напомним, в прежние годы своей карьеры Милевский не раз становился героем скандальных хроник, связанных с нарушениями режима, ДТП и судебными процессами.
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