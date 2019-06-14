Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Диего Марадоне предстоит перенести две операции: легендарный футболист покинул пост тренера"Дорадос"

14 июня, 12:39

Марадона ушел из мексиканского клуба "Дорадос", в ближайшее время ему предстоят операции на колене и плече

Диего Марадона
Диего Марадона. Фото: AFP

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона покинул пост главного тренера мексиканского клуба "Дорадос". Врачи рекомендовали 58-летнему специалисту сосредоточиться на здоровье, поскольку впереди ему предстоят операции на плече и колене. Об этом сообщил адвокат Марадоны Матиас Морла в Twitter. Мексиканский клуб подтвердил уход аргентинца и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Марадона хочет в "МЮ": Они зарабатывают на продаже футболок, но нужно и трофеи выигрывать

"Вместе мы удивили мир. Мы показали, что футбол – это страсть. Спасибо за все, босс! Выздоравливайте, увидимся в ближайшее время!" – говорится в сообщении пресс-службы "Дорадос".

Марадона возглавил "Дорадос", выступающий во втором по силе дивизионе Мексики, в сентябре 2018 года. Команда при нем доходила до финалов Апертуры и Клаусуры, но оба раза проигрывала "Атлетико Сан-Луис".

До работы в Мексике Марадона возглавлял "Аль-Фуджайру" и "Аль-Васль" из ОАЭ. Также специалист работал в сборной Аргентины. Под его руководством альбиселесте добрались до четвертьфинала чемпионата мира-2010. В мае 2018 года Диего заключил трехлетнее соглашение с брестским "Динамо", где он занимает должность главы правления клуба.

Напомним, что в прошлом году Диего Марадону госпитализировали после матча чемпионата мира по футболу в России:

Напомним, что в начале июня определился победитель европейской Лиги чемпионов. В шестой раз в своей истории трофей завоевал "Ливерпуль", который в финале обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:0.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег тренер, футболист, чемпионат Мексики, Диего Марадона

Вы сейчас просматриваете новость " Диего Марадоне предстоит перенести две операции: легендарный футболист покинул пост тренера"Дорадос"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет

Назван самый полезный суп

Холостяк Никита Добрынин засыпал сеть снимками с любимой

Сын Бекхэма подрался с любовницей на Каннском кинофестивале

Она ли это? Софию Ротару не узнали на новом фото

Няня сына Меган Маркл и принца Гарри уволилась спустя 2 недели

"Левадия" открывает очередной тур чемпионата Эстонии

День, когда робот впервые убил человека

Бойцова: Врачи говорят, что к полноценной жизни Денис не вернется

Распродажа в городе : квадрокоптеры и дроны со скидкой

Табу на Святую Троицу: что делать нельзя ни в коем случае

Жуткая резня под Питером: сын известного вратаря убил свою мать, за что получил ножом от брата

Вчера, 21:06

Шокирующие подробности трагедии, произошедшей в доме знаменитого российского хоккеиста Максима Соколова

Экс-динамовец прижал брюнетку к стенке скалистого бассейна на Бали: завораживающее фото

12 июня, 14:31

Владислав Калитвинцев в объятиях своей девушки набирается сил перед новым футбольным сезоном

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: результаты всех матчей, таблицы, расписание

11 июня, 23:33

Наша "молодежка" в четвертый раз приехала на мундиаль и дошла там уже до финала

Онлайн матча Украина – Италия: мы в финале молодежного чемпионата мира

11 июня, 20:30

Текстовая трансляция матча ЧМ-2019 U-20 в Польше с участием украинской сборной

Где смотреть онлайн матча Украина – Италия в 1/2 финала молодежного ЧМ-2019

11 июня, 18:04

Список трансляции полуфинального матча молодежного чемпионата мира U-20 в Польше

В Японии гигантская белая акула погибла в схватке с черепахой

6 привычек, которые программируют на бедность

Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь