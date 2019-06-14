Диего Марадоне предстоит перенести две операции: легендарный футболист покинул пост тренера"Дорадос"

Марадона ушел из мексиканского клуба "Дорадос", в ближайшее время ему предстоят операции на колене и плече

Диего Марадона. Фото: AFP

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона покинул пост главного тренера мексиканского клуба "Дорадос". Врачи рекомендовали 58-летнему специалисту сосредоточиться на здоровье, поскольку впереди ему предстоят операции на плече и колене. Об этом сообщил адвокат Марадоны Матиас Морла в Twitter. Мексиканский клуб подтвердил уход аргентинца и пожелал ему скорейшего выздоровления.

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"Вместе мы удивили мир. Мы показали, что футбол – это страсть. Спасибо за все, босс! Выздоравливайте, увидимся в ближайшее время!" – говорится в сообщении пресс-службы "Дорадос".

Марадона возглавил "Дорадос", выступающий во втором по силе дивизионе Мексики, в сентябре 2018 года. Команда при нем доходила до финалов Апертуры и Клаусуры, но оба раза проигрывала "Атлетико Сан-Луис".

До работы в Мексике Марадона возглавлял "Аль-Фуджайру" и "Аль-Васль" из ОАЭ. Также специалист работал в сборной Аргентины. Под его руководством альбиселесте добрались до четвертьфинала чемпионата мира-2010. В мае 2018 года Диего заключил трехлетнее соглашение с брестским "Динамо", где он занимает должность главы правления клуба.

Напомним, что в прошлом году Диего Марадону госпитализировали после матча чемпионата мира по футболу в России:

Напомним, что в начале июня определился победитель европейской Лиги чемпионов. В шестой раз в своей истории трофей завоевал "Ливерпуль", который в финале обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:0.

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