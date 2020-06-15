"Дима не кормит моих родственников": жену футболиста-фаната Путина взбесил вопрос о деньгах

Анастасия Костенко, жена полузащитника казанского "Рубина" и скандального фаната Владимира Путина – Дмитрия Тарасова, резко ответила подписчику в своем Instargram на реплику о ее сестрах. Ранее российский спортсмен со своей женой разгромили двор возле дома в Москве.

Анастасия Костенко поделилась в социальных сетях фотографией с младшими сестрами, а один из подписчиков оставил следующий комментарий: "А Димке всех кормить, всю ее родню". На это девушка ответила: "Отвечу раз и навсегда, и довольно в резкой форме, так как вы позволяете себе наглость! Так вот, Дима не кормит моих родственников. Домоседство у нас не в крови. В свой кошелек смотрите"

INSTAGRAM

Реклама Дмитрий Тарасов / Фото: Getty Images

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Отметим, что имя российского футболиста Дмитрия Тарасова оказалось в центре скандала в 2016 году, когда в разгар военного конфликта между Турцией и РФ Тарасов, выступавший тогда за "Локомотив", решил позлить болельщиков в Стамбуле, надев футболку с изображением Владимира Путина и подписью: "Самый вежливый президент". За это УЕФА наказал Тарасова штрафом в 5 тыс. евро.

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