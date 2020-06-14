Российский спортсмен со своей женой разгромили двор возле дома в Москве: появилось видео

Бывший линейный сборной России по гандболу Михаил Чипурин, проведший большую часть карьеры в составе "Чеховских медведей", а также выигравший со сборной России бронзовые медали Олимпиады-2004 в Афинах, угодил в скандал. 39-летний спортсмен разнес свой двор возле жилого дома в Москве из-за боязни клещей и змей. Видео агрессивного поведения россиянина попало в интернет. Ранее под Киевом парень напал на заправку, за ограбление которой уже сидел в тюрьме.

39-летний Михаил Чипурин неожиданно решил, что со вкусом благоустроенный дворик, расположенный в Хорошевском районе столицы РФ, является рассадником змей и клещей. После этого вдвоем с женой они выкорчевали цветы из клумб, а также испортил загородки. Пострадала и поилка для птиц – Михаил посчитал, что в ней могут захлебнуться дети (у спортсмена маленький ребенок).

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Местные жители вызвали полицию, работники которой составили протокол, но наказывать гандболиста Михаила Чипурина пока не стали.

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