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"Динамо" – "Александрия": где смотреть битву за Лигу чемпионов в чемпионате Украины

7 июня, 14:35

Елена Павлова Елена Павлова

Трансляция поединка 25 тура Премьер-лиги на телевидении

Сегодня, 7 июня, на НСК "Олимпийский" в Киеве при пустых трибунах в рамках 25 тура украинской Премьер-лиги "Динамо" примет "Александрию". В первой шестерке чемпионата разгорелась нешуточная борьба за места со второе по пятое и каждое потерянное очко может потом стоить места в Лиге чемпионов или в основном раунде Лиги Европы. На нашем сайте уже идет мультимедийная онлайн-трансляция "Динамо" – "Александрия".

Время начала встречи на "Олимпийском" в 17:00. В прямом эфире поединок покажет телеканал "2+2".

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Отметим, что в случает поражения киевляне, которые на данный момент идут третьими в турнирной таблице, позволят "Александрии" догнать себя, ведь разница между командами составляет всего три очка. "Бело-синим" нельзя терять баллы еще и потому, что "Заря" вчера вырвала победу у "Колоса" и пока оторвалась от подопечных Михайличенко на три очка.

Тренировка "Динамо"

Тренировка "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Мы очень хорошо выглядели в предыдущих матчах с "Динамо", но присутствовал фактор невезения. Уверен, что в матче против "Динамо" будем выглядеть убедительно. Перед этой встречей мы хорошо потренировались, думаю, заработали фарт. Я уверен в своей команде, и в каждом партнеру, который будет со мной на футбольном поле", – заявил полузащитник "Александрии" Кирилл Ковалец.

Смотрите, как "Динамо" и "Александрия" играли в предыдущем матче чемпионата Украины

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чемпионат Украины Динамо Киев где смотреть премьер-лига ФК Александрия Кирилл Ковалец

Источники: Сегодня|Спорт , ua-football

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