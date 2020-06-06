Исторические плакаты "Динамо" вернулись на НСК "Олимпийский" вместе с новым флагом

"Шахтер" снимал их только на поединок с киевской командой

Перед центральным матчем 24-го тура украинской Премьер-лиги "Шахтер" – "Динамо", который завершился победой "горняков" со счетом 3:1, донецкая команда на правах временного хозяина НСК "Олимпийский" сняла исторические плакаты киевского клуба в подтрибунных помещениях стадиона. Однако такие меры оказались лишь временными.

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Уже накануне встречи в Киеве с черниговской "Десной" в 25-м туре чемпионата Украины "Шахтер" вернул все снятые плакаты на прежнее место. Также на НСК "Олимпийский" появился новым флаг Украины, который в четыре раза больше старого.

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Напомним, что в центральном матче 25 тура украинской Премьер-лиги "Шахтер" переиграл "Колос" со счетом 3:2 благодаря удару Фернандо и дублю Марлоса, который также и не реализовал пенальти. На лавки запасных в этом поединки остался основной вратарь "горняков" Андрей Пятов.

Смотрите, как "Шахтер" в предыдущем туре УПЛ обыграл на "Олимпийском" киевское "Динамо"

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