"Динамо" – "Александрия": где смотреть матч 1/4 финала Кубка Украины

В среду, 11 марта, на НСК "Олимпийский" в Киеве пройдет матч 1/4 финала Кубка Украины, в котором "Динамо" примет "Александрию". Начало – в 19:30. Онлайн "Динамо" – "Александрия" смотрите в мультимедийной трансляции на нашем сайте.

На предыдущей стадии турнира в матче, который называли скрытым финалом Кубка Украины, "Динамо" обыграло "Шахтер" 2:1 в дополнительное время. Тем самым киевляне сделали серьезную заявку на завоевание трофея. Однако "Александрия" сдаваться на милость команде Алексея Михайличенко сегодня не собирается.

Где смотреть матч "Динамо" – "Александрия" 11 марта. Поединок, который начнется на НСК "Олимпийский" в 19:30, в прямой трансляции покажет канал "2+2". Также трансляция доступна на канале "Динамо" в YouTube. Кроме того, в YouTube встречу в прямом эфире покажет FootballHub.

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Ожидания от матча "Динамо" – "Александрия" 11 марта. Киевлян называют большим фаворитом поединка. На их победу в основное время букмекерами установлен коэффициент 1.44, на ничью – 4.80, на победу "Александрии" – 6.70. Иными словами, вероятность выигрыша матча динамовцами по итогам 90 минут оценивается в 66 процентов, ничейного исхода – в 20 процентов, а выигрыша "Александрии" – в 14 процентов. При этом наиболее вероятным счетом основного времени аналитиками называется "сухая" победа "Динамо" 2:0 – коэффициент на такой исход равен 7.20.

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Что касается котировок на выход в 1/4 финала Кубка Украины с учетом возможного дополнительного времени и серии пенальти, то "Динамо" на проход эксперты дают 78 процентов (коэффициент – 1.21), "Александрии" – 22 процента (коэффициент 4.40).

Алексей Михайличенко / Фото: Facebook

Предыдущая встреча. Напомним, буквально 4 дня назад соперники встречались в чемпионате Украины. В субботу "Александрия" дома уступила "Динамо" 1:3, играя практически весь второй тайм в меньшинстве. У команды Владимира Шарана в той встрече с пенальти отличился Гречишкин, тогда как у киевлян голы на свой счет записали Шабанов, Буяльский и Миколенко.

Все подробности в спецтеме Кубок Украины

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