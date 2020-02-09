"Динамо" – "Борац": прямая видеотрансляция спарринга киевлян против третьей команды Боснии

В воскресенье, 9 февраля, киевское "Динамо" проведет очередной контрольный матч на втором тренировочном сборе в Турции. Соперником киевлян станет клуб "Борац" из Боснии и Герцеговины. Матч начнется в 16:00 по киевскому времени. Прямая видеотрансляция будет доступна на нашем сайте. накануне этого матча "Динамо" официально подписало нигерийского форварда, у которого были проблемы с визой. Правда, он пока будет тренироваться с молодежным составом.

"Борац" был основан на год ранее, чем "Динамо" – в 1926 году. Тем не менее, в свеой истории он становился чемпионом лишь один раз. В текущем чемпионате Боснии и Герцеговины "Борац" идет на третьем месте. Интересно, что нынешний наставник команды Бранислав Крунич в сезоне 2004/2005 выступал за луцкую "Волынь".

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"Динамо" начнет игру таким составом: Бойко – Кендзера, Шабанов, Попов, Миколенко – Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Дуэлунд, Вербич – Русин.

Второй сбор в Турции продлится до 16 февраля. В течение этого сбора динамовцы запланировали проведение шести контрольных матчей:

"Динамо" – "Олимпия" (Словения) – 5:0

"Динамо" – "Стремсгодсет" (Норвегия) – 3:0

"Динамо" – "Борац" (Баня-Лука, Босния и Герцеговина)

"Динамо" – БАТЭ (Беларусь)

"Динамо" – "Тобол" (Казахстан)

"Динамо" – "Динамо" (Тбилиси, Грузия)

Кстати, бунтарю из "Динамо" приписывают желание уехать в Россию. Венгерский защитник сам спровоцировал конфликт, из-за которого его перевели в молодежный состав.

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