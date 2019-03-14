"Динамо" – "Челси": когда начало и где смотреть
Расписание трансляций ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы на ТВ и в интернете
В четверг в 19:55 в Киеве "Динамо" примет "Челси" в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч, который прошел неделю назад в Лондоне, завершился разгромной победой англичан со счетом 3:0. На "Стэмфорд Бридж" хозяева имели огромное преимущество, хотя киевляне сумели создать несколько моментов во втором тайме. Мы проводим онлайн ответного матча "Динамо" – "Челси".
Где смотреть матч "Динамо" – "Челси":
- канал "Футбол 1", в прямом эфире
- сайт oll.tv (в подписке), в прямом эфире
- онлайн "Динамо" – "Челси" на segodnya.ua, текст, фото, видео
- канал "Футбол 2" 15 марта в 09:10, повтор
- канал "Футбол 1" 15 марта в 16:55, повтор
- канал "Футбол 2" 16 марта в 02:15, повтор
- канал "Футбол 1" 16 марта в 10:55, повтор
Интересно, что ставки на выход "Челси" в четвертьфинал не принимаются – этот факт у букмекеров не вызывает сомнений. А рискнуть и поставить на проход "Динамо" можно за внушительный коэффициент 30, а в некоторых конторах – даже 40. Хотя, как видно из подборки камбэков в европейском футболе, отыграть три мяча – задача не невозможная.
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