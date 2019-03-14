Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,7
30,18
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Динамо" – "Челси": когда начало и где смотреть

Сегодня, 17:08

Расписание трансляций ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы на ТВ и в интернете

Матч "Динамо" - "Челси" начнется в 19:55
Матч "Динамо" - "Челси" начнется в 19:55. Фото: AFP
"Динамо" – "Челси": когда начало и где смотреть //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a6e/6dd/5c8a6e6dd18e2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a6e/6dd/5c8a6e6dd18e2.jpg Футбол Расписание трансляций ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы на ТВ и в интернете

В четверг в 19:55 в Киеве "Динамо" примет "Челси" в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч, который прошел неделю назад в Лондоне, завершился разгромной победой англичан со счетом 3:0. На "Стэмфорд Бридж" хозяева имели огромное преимущество, хотя киевляне сумели создать несколько моментов во втором тайме. Мы проводим онлайн ответного матча "Динамо" – "Челси".

Где смотреть матч "Динамо" – "Челси":

  • канал "Футбол 1", в прямом эфире
  • сайт oll.tv (в подписке), в прямом эфире
  • онлайн "Динамо" – "Челси" на segodnya.ua, текст, фото, видео
  • канал "Футбол 2" 15 марта в 09:10, повтор
  • канал "Футбол 1" 15 марта в 16:55, повтор
  • канал "Футбол 2" 16 марта в 02:15, повтор
  • канал "Футбол 1" 16 марта в 10:55, повтор

Интересно, что ставки на выход "Челси" в четвертьфинал не принимаются – этот факт у букмекеров не вызывает сомнений. А рискнуть и поставить на проход "Динамо" можно за внушительный коэффициент 30, а в некоторых конторах – даже 40. Хотя, как видно из подборки камбэков в европейском футболе, отыграть три мяча – задача не невозможная.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Лига Европы, Динамо Киев, где смотреть, Челси Лондон

Вы сейчас просматриваете новость " "Динамо" – "Челси": когда начало и где смотреть". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вратари "Динамо" и "Челси" Бойко vs Кепа: чья "вторая половинка" красивее

Сегодня, 16:51

Валерия Бойко или Андреа Перес – спутница кого из вратарей вам больше понравилась

Футболисты "Челси" стоят в 10 раз дороже игроков киевского "Динамо"

Сегодня, 13:17

Самый дорогой в составе "Динамо" Виктор Цыганков стоит в 15 раз дешевле, чем лидер "Челси" по этому показателю

Букмекеры не верят, что "Динамо" сможет пройти "Челси" в Лиге Европы

Сегодня, 12:41

Футболисты "Челси" после домашних 3:0 фавориты и ответной игры, а ставки на проход англичан вообще не принимаются

"Динамо" – "Челси" и другие пары: расписание всех ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня, 12:10

Сегодня определятся все четвертьфиналисты Лиги Европы. Самая непредсказуемая пара – "Арсенал" – "Ренн"

Переход на летнее время 2019 в Украине: когда переведут часы

5 примет почему нельзя дарить полотенца

«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак

8 признаков, которые выдают неверного мужчину

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

Ленивый бег для похудения

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

Какую пользу здоровью приносит авокадо

Показали элитный особняк Гладковского-младшего

Обильное питье: печальные последствия
Загрузка...

Американцу, обставившему Виталия Кличко, предлагают 25 миллионов долларов за бой с Владимиром

Сегодня, 09:05

Деонтею Уайлдеру готовят в соперники сразу двух украинцев – Александра Усика и Кличко-младшего

Лига чемпионов: все результаты 1/8 финала

Сегодня, 08:40

В восьмерку лучших пробились четыре клуба из Англии. Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала – в пятницу

Зинченко после разгрома "Шальке" превратился в Коноплянку

Вчера, 10:49

Украинский защитник "МанСити" посмеялся над разгромленным Конопой и ушел с поля в его футболке

"Островитянин" Дима Пидручный: что известно об украинце, сотворившем сенсацию на чемпионате мира

12 марта, 11:26

27-летний спортсмен родился в Тернопольской области, женат на коллеге по сборной, собирает значки и отрывается на рок-фестивалях

Российскую красавицу из UFC изуродовали во время боя

11 марта, 17:27

Яне Куницкой сломали нос, но она все равно победила Мерион Рено

Ядвига Поплавская: Не чувствую себя одинокой

Алина Гросу озадачила фото с беременным животиком

В шею врос крестик: в Москве нашли девочку-"маугли"