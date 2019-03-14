"Динамо" – "Челси": когда начало и где смотреть

Расписание трансляций ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы на ТВ и в интернете

Матч "Динамо" - "Челси" начнется в 19:55. Фото: AFP

"Динамо" – "Челси": когда начало и где смотреть //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a6e/6dd/5c8a6e6dd18e2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a6e/6dd/5c8a6e6dd18e2.jpg 2019-03-14T17:08:57+02:00 Футбол Расписание трансляций ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы на ТВ и в интернете

В четверг в 19:55 в Киеве "Динамо" примет "Челси" в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч, который прошел неделю назад в Лондоне, завершился разгромной победой англичан со счетом 3:0. На "Стэмфорд Бридж" хозяева имели огромное преимущество, хотя киевляне сумели создать несколько моментов во втором тайме. Мы проводим онлайн ответного матча "Динамо" – "Челси".

Где смотреть матч "Динамо" – "Челси":

канал "Футбол 1", в прямом эфире

сайт oll.tv (в подписке), в прямом эфире

(в подписке), в прямом эфире онлайн "Динамо" – "Челси" на segodnya.ua, текст, фото, видео

канал "Футбол 2" 15 марта в 09:10, повтор

канал "Футбол 1" 15 марта в 16:55, повтор

канал "Футбол 2" 16 марта в 02:15, повтор

канал "Футбол 1" 16 марта в 10:55, повтор

Интересно, что ставки на выход "Челси" в четвертьфинал не принимаются – этот факт у букмекеров не вызывает сомнений. А рискнуть и поставить на проход "Динамо" можно за внушительный коэффициент 30, а в некоторых конторах – даже 40. Хотя, как видно из подборки камбэков в европейском футболе, отыграть три мяча – задача не невозможная.

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