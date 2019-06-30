Новое оружие "Шахтера": Луиш Каштру раскрыл секрет быстрых голов "горняков"

При новом тренере чемпионы Украины взяли за правило открывать счет в первые девять минут матча

Луиш Каштру. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру подвел итоги первого летнего сбора "горняков", в рамках которого они сыграли два спарринга с болгарскими командами. Как мы сообщали, сперва чемпионы Украины одолели "Лудогорец" со счетом 3:0, а сегодня "Шахтер" одержал минимальную победу над софийским ЦСКА (1:0). Причем, как и в предыдущей встрече, у дончан отличился забитым мячом лучший бомбардир молодежной сборной Украины на победном ЧМ Даниил Сикан. Он сделал это на 9-й минуте. Тогда как в предыдущей встрече "Шахтера" Тете открыл счет еще раньше – уже на третьей минуте. Похоже, быстрые голы становятся фишкой нового коуча "горняков".

Как Сикан забивал за "Шахтер" в ворота ЦСКА

"В матче с ЦСКА оба состава нашей команды хорошо себя проявили – как в первом тайме, так и во втором, – заявил главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру. – Из-за двух факторов мы не были так быстры: жара и сложное поле. Тем не менее контролировали игру в атаке и обороне. У нас была вариативность на флангах и в центре, баланс, а быстрый гол дал определенный комфорт. Результаты сейчас не важны, но лучше побеждать. В чем секрет быстрых голов, забитых нами в каждом из матчей? Это успех команды. Мячи на ранних минутах всегда забиваются благодаря огромной концентрации".

Кроме того, главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру добавил: "Больше всего энергии нашего организма потребляет мозг. Поэтому, кроме имеющихся физических нагрузок, сейчас крайне важно быть внимательным: зрение и мозг работают по максимуму. Игроки учатся новому, и видно, что они стараются. Я очень ими доволен".

Расписание всех спаррингов команд Премьер-лиги

Как сообщалось ранее, "Шахтер" отдал украинского защитника в аренду в бывший клуб Луиша Каштру. Валерий Бондаренко ближайший сезон проведет в португальской команде "Витория Гимарайнш". Напомним, Бондаренко пополнил состав "Шахтера" зимой, перейдя из "Александрии", но за полгода 25-летний защитник провел только один матч. Правда, виной тому во многом была травма.

Также мы сообщали, что в "Шахтере" появился еще один новый тренер из Португалии. До того как возглавить молодежный состав дончан, Фернандо Валенте работал у себя на родине и в Китае.

Смотрите, как "Шахтер" становился 12-кратным чемпионом Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Новое оружие "Шахтера": Луиш Каштру раскрыл секрет быстрых голов "горняков"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"