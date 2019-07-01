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"Шахтер" выиграл все, что только можно: у "горняков" – все "золото" ДЮФЛ

1 июля, 13:48

Воспитанникам "Шахтера" удалось выиграть четыре возрастные группы детско-юношеской лиги Украины

Чемпионскую эстафету главной команды "Шахтера", в прошлом сезоне выигравшей чемпионат и Кубок Украины, подхватили юноши "оранжево-черных". Команды донецкого клуба стали чемпионами во всех четырех возрастных категориях Детско-юношеской футбольной лиги Украины. Это стало известно после того, как 17-летние "горняки" в финале своего возрастного турнира одолели киевскую "Смену-Оболонь" со счетом 4:0.

  • "Шахтер" U-14 в финале обыграл "Динамо" – 1:0
  • "Шахтер" U-15 оказался сильнее "Карпат" в финале – 3:2
  • "Шахтер" U-16 оказался сильнее стрыйской "Скалы" – 3:0
  • "Шахтер" U-17 обыграл в финале "Смену-Оболонь" – 4:0

Как "Шахтер" оформил "золото" УПЛ-2019

Как сообщалось ранее, Луиш Каштру раскрыл секрет быстрых голов "горняков". При новом тренере чемпионы Украины взяли за правило открывать счет в первые девять минут матча. В спарринге с софийским ЦСКА (1:0) Сикан сделал это на исходе 9-й минуте. Тогда как в предыдущей встрече "Шахтера" с "Лудогорцем" (3:0) Тете открыл счет, когда не прошло и трех минут от начала игры.

Также мы писали, что Луиш Каштру дал игрокам "Шахтера" два выходных после успешного первого сбора. На второй этап подготовки в Австрию чемпион Украины отправится уже 3 июля.

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал софийский ЦСКА

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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