"Динамо" хочет купить словенского форварда Роберта Берича – СМИ

Как сообщает авторитетное французское издание France Football, киевское "Динамо" предложило "Сент-Этьену" 2,5 миллиона евро за словенского нападающего Роберта Берича. Контракт игрока сборной Словении заканчивается летом 2019 года и французский клуб хочет продать его сейчас, чтобы успеть заработать хоть какие-то деньги.

27-летний форвард в течение своей карьеры успел поиграть за "Кршко", "Интерблок", "Марибор" (все – Словения), "Штурм", "Рапид" (оба – Австрия) и побывал в аренде в бельгийском "Андерлехте". За "Сент-Этьен" он выступает с 2015 года (61 матч и 22 гола за французский клуб). Также он сыграл 16 матчей за сборную Словении, в которых забил один гол.

Мы сообщали об интересе "Динамо" к нападающему "Копенгагена" Пириосу Сотериу. Ранее киевляне приобрели в датском клубе Беньямина Вербича, который сейчас является одним из лидеров команды.

Напомним, что "Динамо" объявило о подписании контракта с нападающим Владиславом Супрягой - героем Евро-2018 среди 19-летних. Он пока восстанавливается от повреждения и не может играть.