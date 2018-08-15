"Динамо" интересуется нападающим бывшего клуба Вербича

Пириос Сотериу в предыдущем сезоне за "Копенгаген" Сотериу провел 47 игр и забил 16 мячей

Нападающий датского "Копенгагена" и сборной Кипра Пириос Сотериу может пополнить ряды киевского "Динамо", сообщает журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас. Сотерию выступает в том же клубе, где прошлой зимой киевляне приобрели Беньямина Вербича, а сейчас словенец является лидером команды. Вчера он забил гол "Славии" в Лиге чемпионов. Обзор матча "Динамо" – "Славия" – 2:0.

"Фактурный и забивной – пока все, что можно сказать о новом кандидате на усиление нападения "Динамо". Но наибольший козырь киприота Пиероса Сотериу – то, что он прошел подготовку "Копенгагеном" – клубом, который не так давно подарил Киеву нового лидера – Беньямина Вербича", – говорит Бурбас.

В предыдущем сезоне за "Копенгаген" Сотериу провел 47 игр и забил 16 мячей. Предыдущим клубом форварда был кипрский АПОЭЛ, где он отметился 40 голами в 100 матчах.

Напомним, ранее появилась информация об интересе "Динамо" нападающему "Нанта" Эмилиано Сале.

Напомним, что на днях "Динамо" объявило о подписании контракта с нападающим Владиславом Супрягой - героем Евро-2018 среди 19-летних.