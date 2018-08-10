"Динамо" объявило о покупке героя Евро-2018

18-летний нападающий Владислав Супряга стал игроком киевского "Динамо". Контракт с воспитанником "Днепра", последним клубом которого был дебютант первой лиги нынешнего сезона СК "Днепр-1", рассчитан на пять лет.

Владислав Супряга родился 15 февраля 2000 года в Одессе. Рост: 182 см, Вес: 75 кг. Игарет на позиции нападающего.

Игрок юношеских сборных Украины. Бронзовый призер чемпионата Европы-2018 (U-19), участник чемпионата Европы-2017 (U-17).

Супряга стал открытием юношеского чемпионата Европы среди 19-летних, где сборная Украины дошла до полуфинала, а сам форвард забил один мяч. Неудивительно, что Супряга был включен в символическую сборную чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что "Днепр-1" продаст игрока "Динамо", чтобы позже получить процент от его возможной перепродажи. 18-летним футболистом также интересовались "Манчестер Сити", "Аякс", а также клубы из Австрии и Испании., а итальянский клуб СПАЛ предлагал за экс-днепрянина 1 млн евро.

Накануне матча с "Шахтером" "Динамо" объявило об аренде бразильского полузащитника Витора Буэно. Правда, вряд ли он сегодня появится в заявке команды.

Ранее стало известно, что "Динамо" купило защитника "Коринтианса" Сидклея. Соглашение с футболистом рассчитано на пять лет. В столичном клубе футболист будет выступать под №17. Сегодня он не попал в заявку команды, так как вчера отыграл весь матч против "Тельфса".

А перед этим "Динамо" усилилось полузащитником "Палмейраса" Че Че. Бразильский полузащитник подписал пятилетний контракт с украинским клубом.