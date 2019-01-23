"Динамо" хочет продать основного защитника в Испанию

Финалистом ЧМ-2018 интересуется "Бетис"

Йосип Пиварич. Фото: AFP

"Динамо" хочет продать основного защитника в Испанию //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/860/9b6/5c48609b6a6fb.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/860/9b6/5c48609b6a6fb.jpg 2019-01-23T14:42:00+02:00 Футбол Финалистом ЧМ-2018 интересуется "Бетис"

Испанский "Бетис" не отказывается от идеи подписать защитника киевского "Динамо" и сборной Хорватии Йосипа Пиварича. "Зелено-белые", которые интересовались балканцем еще прошлым летом, попытаются подписать игрока до закрытия зимнего трансферного окна. Вице-чемпион Украины готов рассмотреть предложение из Испании. Киевляне не прочь отпустить левого бека, чтобы улучшить свое экономическое положение, подчеркивает издание Estadio Deportivo.

Отметим, что Пиварич, который был приобретен в середине 2017-го у загребского "Динамо", был основным игроком команды Александра Хацкевича в прошлом сезоне: принял участие в 21 поединке чемпионата Украины.

Затем Йосип удачно съездил на ЧМ-2018, где в составе "клетчатых" стал вице-чемпионом мира. Тем не менее, осенью 2018-го он потерял место в составе (6 матчей в рамках текущего розыгрыша чемпионата Украины). Тренерский штаб "Динамо" делает ставку на молодого Виталия Миколенко.

Напомним, что ранее "Динамо" объявило о покупке бывшего нападающего "Реала" Франа Соля. Испанец будет выступать в столичном клубе под номером, который ранее принадлежал Николаю Морозюку.

А перед этим "Динамо" отдало Морозюка в аренду аутсайдеру чемпионата Турции. В нынешнем сезоне во всех турнирах Морозюк провел за "Динамо" 20 матчей, в которых отличился одним голом и тремя результативными передачами.

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