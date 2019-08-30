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"Динамо" и "Александрия" в предвкушении: онлайн жеребьевки группового этапа Лиги Европы

30 августа, 11:30

Украинские клубы узнаю своих соперников по группе

/ Фото: AFP

В пятницу, 30 августа, в Монако состоится жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Начало церемонии – в 14:00 по Киеву. Ранее на жеребьевке Лиги чемпионов своего соперника узнал донецкий "Шахтер". Также были определены лучшие вратарь, защитник, полузащитник, нападающий и лучший игрок прошлого сезона.

Теперь же, своих соперников по групповому этапу Лиги Европы узнают "Динамо", которое не смогло преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, и "Александрия", финишировавшая третьей в минувшем сезоне чемпионата Украины. Луганская "Заря" в плей-офф квалификации не сумела пройти испанский "Эспаньол". 

При жеребьевке киевляне будут находиться в первой корзине, а вот александрийцы будут идти из четвертой корзины.

Группа АГруппа ВГруппа СГруппа D

Группа ЕГруппа FГруппа GГруппа H
Группа IГруппа JГруппа KГруппа L

Состав корзин:

Корзина 1: "Севилья", "Арсенал", "Порту", "Рома", "Манчестер Юнайтед", "Динамо", "Бешикташ", "Базель", "Спортинг", ЦСКА Москва, "Вольфсбург", "Лацио".

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Корзина 2: ПСВ, "Краснодар", "Селтик", "Копенгаген", "Брага", "Гент", "Боруссия М", "Янг Бойз", "Астана", "Лудогорец", "АПОЭЛ", "Айнтрахт Франкфурт".

Корзина 3: "Сент-Этьенн", "Карабах", "Фейенорд", "Хетафе", "Эспаньол", "Мальме", "Партизан", "Стандард", "Вулверхэмптон", "Ренн", "Русенборг", "Башакшехир".

Корзина 4: "АЗ Алкмаар", "Витория", "Трабзонспор", "Александрия", "Дюделанж", ЛАСК, "Волфсбергер", "Слован", "Лугано", "Рейнджерс", "Клуж", "Ференцварош".

Отметим, что в каждой из 12 групп окажется по одному представителю каждой корзины. Команды из одной национальной ассоциации не могут встретиться на групповом этапе и, согласно решению. Клубы из России и Украины будут разведены по разным группам.

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Евросезон стартовал с матча за Суперкубок УЕФА, в котором победитель Лиги чемпионов в серии послематчевых пенальти одолел обладателя трофея Лиги Европы "Челси".

Календарь сезона

Групповой этап

Тур 1: 19 сентября
Тур 2: 3 октября
Тур 3: 24 октября
Тур 4: 7 ноября
Тур 5: 28 ноября
Тур 6: 12 декабря

Каждый клуб проведет на групповой стадии шесть поединков (по три дома и в гостях). Начало матчей по четвергам — в 19:55 и 22:00. В плей-офф Лиги Европы из каждого квартета выйдут по две лучшие команды.

Решающий поединок Лиги Европы-2019/2020 примет 44-тысячный польский стадион "Гданьск", являющийся домашней ареной "Лехии". Арена, построенная к Евро-2012, принимала четыре встречи европейского первенства и несколько товарищеских поединков сборной Польши.

Смотрите красивый гол Сергея Сидорчука в Лиге Европы:

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