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"Динамо" и "Шахтер" встретятся в третьем туре следующего чемпионата Украины

12 июня, 16:29

Новый сезон в Украине начнется 28 июля с матча за Суперкубок страны

Фото: Премьер-лига

Сегодня во время Общего собрания клубов Украинской Премьер-Лиги состоялось утверждение календаря первого круга I этапа Чемпионата Украины сезона 2019/20 годов. Лидеры чемпионата Украины донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" сыграю между собой уже в третьем туре. Матч состоится в Киеве, но даты будут определены немного позже.

Напомним, что "Шахтер" и "Динамо" откроет сезон матчем за Суперкубок Украины. Матч состоится 28 июля в Одессе на стадионе "Черноморец". В это же день состоится часть матчей первого тура.

Напомним, что со следующего сезона в чемпионате Украины появится плей-офф за Лигу Европы. В мини-турнире примут участие команды, занявшие места с пятого по восьмое.

Ранее мы писали о суперколлизии в украинском футболе: клубы оставили в "вышке" донецкий клуб, которому запрещено играть в УПЛ. В судьбе "Олимпика" – новый поворот. Команды Премьер-лиги разрешают дончанам продолжить выступления в элите.

Расписание матчей первого круга чемпионата Украины:

1 ТУР2 ТУР
Десна-ЛьвовДесна-Ворскла
Ворскла-ЗаряШахтер-Карпаты
Днепр-1-ОлимпикМариуполь-Александрия
Колос-МариупольОлимпик-Колос
Александрия-ШахтерЗаря-Днепр-1
Карпаты-ДинамоЛьвов-Динамо
3 ТУР4 ТУР
Ворскла-ЛьвовДесна-Колос
Днепр-1-ДеснаВорскла-Днепр-1
Колос-ЗаряМариуполь-Динамо
Александрия-ОлимпикОлимпик-Карпаты
Карпаты-МариупольЗаря-Александрия
Динамо-ШахтерЛьвов-Шахтер
5 ТУР6 ТУР
Днепр-1-ЛьвовДесна-Карпаты
Колос-ВорсклаВорскла-Александрия
Александрия-ДеснаДнепр-1-Колос
Карпаты-ЗаряОлимпик-Шахтер
Динамо-ОлимпикЗаря-Динамо
Шахтер-МариупольЛьвов-Мариуполь
7 ТУР8 ТУР
Колос-ЛьвовДесна-Шахтер
Александрия-Днепр-1Ворскла-Динамо
Карпаты-ВорсклаДнепр-1-Карпаты
Динамо-ДеснаКолос-Александрия
Шахтер-ЗаряЗаря-Мариуполь
Мариуполь-ОлимпикЛьвов-Олимпик
9 ТУР10 ТУР
Александрия-ЛьвовДесна-Олимпик
Карпаты-КолосВорскла-Мариуполь
Динамо-Днепр-1Днепр-1-Шахтер
Шахтер-ВорсклаКолос-Динамо
Мариуполь-ДеснаАлександрия-Карпаты
Олимпик-ЗаряЛьвов-Заря
11 ТУР
Карпаты-Львов
Динамо-Александрия
Шахтер-Колос
Мариуполь-Днепр-1
Олимпик-Ворскла
Заря-Десна

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Тег чемпионат Украины

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Премьер-лига

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