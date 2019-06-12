"Динамо" и "Шахтер" встретятся в третьем туре следующего чемпионата Украины
Новый сезон в Украине начнется 28 июля с матча за Суперкубок страны
Сегодня во время Общего собрания клубов Украинской Премьер-Лиги состоялось утверждение календаря первого круга I этапа Чемпионата Украины сезона 2019/20 годов. Лидеры чемпионата Украины донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" сыграю между собой уже в третьем туре. Матч состоится в Киеве, но даты будут определены немного позже.
Напомним, что "Шахтер" и "Динамо" откроет сезон матчем за Суперкубок Украины. Матч состоится 28 июля в Одессе на стадионе "Черноморец". В это же день состоится часть матчей первого тура.
Напомним, что со следующего сезона в чемпионате Украины появится плей-офф за Лигу Европы. В мини-турнире примут участие команды, занявшие места с пятого по восьмое.
Ранее мы писали о суперколлизии в украинском футболе: клубы оставили в "вышке" донецкий клуб, которому запрещено играть в УПЛ. В судьбе "Олимпика" – новый поворот. Команды Премьер-лиги разрешают дончанам продолжить выступления в элите.
Расписание матчей первого круга чемпионата Украины:
|1 ТУР
|2 ТУР
|Десна
|-
|Львов
|Десна
|-
|Ворскла
|Ворскла
|-
|Заря
|Шахтер
|-
|Карпаты
|Днепр-1
|-
|Олимпик
|Мариуполь
|-
|Александрия
|Колос
|-
|Мариуполь
|Олимпик
|-
|Колос
|Александрия
|-
|Шахтер
|Заря
|-
|Днепр-1
|Карпаты
|-
|Динамо
|Львов
|-
|Динамо
|3 ТУР
|4 ТУР
|Ворскла
|-
|Львов
|Десна
|-
|Колос
|Днепр-1
|-
|Десна
|Ворскла
|-
|Днепр-1
|Колос
|-
|Заря
|Мариуполь
|-
|Динамо
|Александрия
|-
|Олимпик
|Олимпик
|-
|Карпаты
|Карпаты
|-
|Мариуполь
|Заря
|-
|Александрия
|Динамо
|-
|Шахтер
|Львов
|-
|Шахтер
|5 ТУР
|6 ТУР
|Днепр-1
|-
|Львов
|Десна
|-
|Карпаты
|Колос
|-
|Ворскла
|Ворскла
|-
|Александрия
|Александрия
|-
|Десна
|Днепр-1
|-
|Колос
|Карпаты
|-
|Заря
|Олимпик
|-
|Шахтер
|Динамо
|-
|Олимпик
|Заря
|-
|Динамо
|Шахтер
|-
|Мариуполь
|Львов
|-
|Мариуполь
|7 ТУР
|8 ТУР
|Колос
|-
|Львов
|Десна
|-
|Шахтер
|Александрия
|-
|Днепр-1
|Ворскла
|-
|Динамо
|Карпаты
|-
|Ворскла
|Днепр-1
|-
|Карпаты
|Динамо
|-
|Десна
|Колос
|-
|Александрия
|Шахтер
|-
|Заря
|Заря
|-
|Мариуполь
|Мариуполь
|-
|Олимпик
|Львов
|-
|Олимпик
|9 ТУР
|10 ТУР
|Александрия
|-
|Львов
|Десна
|-
|Олимпик
|Карпаты
|-
|Колос
|Ворскла
|-
|Мариуполь
|Динамо
|-
|Днепр-1
|Днепр-1
|-
|Шахтер
|Шахтер
|-
|Ворскла
|Колос
|-
|Динамо
|Мариуполь
|-
|Десна
|Александрия
|-
|Карпаты
|Олимпик
|-
|Заря
|Львов
|-
|Заря
|11 ТУР
|Карпаты
|-
|Львов
|Динамо
|-
|Александрия
|Шахтер
|-
|Колос
|Мариуполь
|-
|Днепр-1
|Олимпик
|-
|Ворскла
|Заря
|-
|Десна
В Украине заработает революционная система для арбитров:
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