"Динамо" и "Шахтер" встретятся в третьем туре следующего чемпионата Украины

Новый сезон в Украине начнется 28 июля с матча за Суперкубок страны

Фото: Премьер-лига

Сегодня во время Общего собрания клубов Украинской Премьер-Лиги состоялось утверждение календаря первого круга I этапа Чемпионата Украины сезона 2019/20 годов. Лидеры чемпионата Украины донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" сыграю между собой уже в третьем туре. Матч состоится в Киеве, но даты будут определены немного позже.

Напомним, что "Шахтер" и "Динамо" откроет сезон матчем за Суперкубок Украины. Матч состоится 28 июля в Одессе на стадионе "Черноморец". В это же день состоится часть матчей первого тура.

Напомним, что со следующего сезона в чемпионате Украины появится плей-офф за Лигу Европы. В мини-турнире примут участие команды, занявшие места с пятого по восьмое.

Ранее мы писали о суперколлизии в украинском футболе: клубы оставили в "вышке" донецкий клуб, которому запрещено играть в УПЛ. В судьбе "Олимпика" – новый поворот. Команды Премьер-лиги разрешают дончанам продолжить выступления в элите.

Расписание матчей первого круга чемпионата Украины:

1 ТУР 2 ТУР Десна - Львов Десна - Ворскла Ворскла - Заря Шахтер - Карпаты Днепр-1 - Олимпик Мариуполь - Александрия Колос - Мариуполь Олимпик - Колос Александрия - Шахтер Заря - Днепр-1 Карпаты - Динамо Львов - Динамо 3 ТУР 4 ТУР Ворскла - Львов Десна - Колос Днепр-1 - Десна Ворскла - Днепр-1 Колос - Заря Мариуполь - Динамо Александрия - Олимпик Олимпик - Карпаты Карпаты - Мариуполь Заря - Александрия Динамо - Шахтер Львов - Шахтер 5 ТУР 6 ТУР Днепр-1 - Львов Десна - Карпаты Колос - Ворскла Ворскла - Александрия Александрия - Десна Днепр-1 - Колос Карпаты - Заря Олимпик - Шахтер Динамо - Олимпик Заря - Динамо Шахтер - Мариуполь Львов - Мариуполь 7 ТУР 8 ТУР Колос - Львов Десна - Шахтер Александрия - Днепр-1 Ворскла - Динамо Карпаты - Ворскла Днепр-1 - Карпаты Динамо - Десна Колос - Александрия Шахтер - Заря Заря - Мариуполь Мариуполь - Олимпик Львов - Олимпик 9 ТУР 10 ТУР Александрия - Львов Десна - Олимпик Карпаты - Колос Ворскла - Мариуполь Динамо - Днепр-1 Днепр-1 - Шахтер Шахтер - Ворскла Колос - Динамо Мариуполь - Десна Александрия - Карпаты Олимпик - Заря Львов - Заря 11 ТУР Карпаты - Львов Динамо - Александрия Шахтер - Колос Мариуполь - Днепр-1 Олимпик - Ворскла Заря - Десна

В Украине заработает революционная система для арбитров:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Динамо" и "Шахтер" встретятся в третьем туре следующего чемпионата Украины". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"