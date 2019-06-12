Суперколлизия в украинском футболе: клубы оставили в "вышке" донецкий клуб, которому запрещено играть в УПЛ

В судьбе "Олимпика" – новый поворот. Команды Премьер-лиги разрешают дончанам продолжить выступления в элите

Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

Генеральный директор донецкого "Олимпика" Алексей Антонов подтвердил информацию о том, что все клубы Премьер-лиги Украины проголосовали за то, чтобы "Олимпик" продолжил выступления в соревновании, несмотря на решение Аттестационного комитета Украинской ассоциации футбола. Теперь, по его словам, нужно найти юридический механизм, как реализовать это решение. "Это будет решаться на экстренном заседании Исполкома УАФ", – заявил Антонов.

Напомним, ранее сообщалось, что "Олимпику" окончательно запретили участвовать в следующем чемпионате Украины из-за вовлеченности его молодежных команд в скандалы с договорными матчами. Апелляционный комитет УАФ после последнего заседания по делу "Олимпика" оставил в силе решение о невыдаче клубу аттестата. При этом сообщалось, что оно быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS) Лозанны.

Обзор последнего матча "Олимпика" в сезоне-2018/2019

Как известно, ранее в футбольную Премьер-лигу Украины пробился клуб "Колос" из Ковалевки. Село на 1600 человек: впервые в истории в чемпионате страны будет представлен такой маленький населенный пункт.

Также сообщалось, что команда из села может стать хозяином НСК "Олимпийский". В "Колосе" не исключают, что на время строительства нового клубного стадиона будут принимать своих соперников в Киеве, на главной арене страны.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Суперколлизия в украинском футболе: клубы оставили в "вышке" донецкий клуб, которому запрещено играть в УПЛ". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"