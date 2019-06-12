Со следующего сезона в чемпионате Украины появится плей-офф за Лигу Европы
Команды из второй шестерки получат шанс побороться за еврокубки
Сегодня на общем собрании участников украинской Премьер-лиги были внесены некоторые изменения в Регламент проведения чемпионата Украины. Одно из изменений касается нововведения: в следующем сезоне вводится еще один плей-офф – за место в Лиге Европы.
Согласно решению клубов, по итогам второго этапа Чемпионата Украины сезона 2019/20 годов состоится двухраундовый плей-офф за право сыграть в Лиге Европы: в первом раунде, который состоит из одного матча, пятая команда на своем поле сыграет с восьмой, а шестая также на своем поле – с седьмой.
Затем победители пар также в одном матче (на поле команды, занявшей высшее итоговое место в чемпионате) разыграют путевку в Лигу Европы сезона 2020/21 годов.
В случае, если путевку в Лигу Европы сезона 2020/21 годов получит победитель Кубка Украины, то в матчах плей-офф сыграют 4, 5, 6, 7 команды сезона.
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