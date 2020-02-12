"Динамо" Киев – "Динамо" Загреб: где и когда смотреть матч Юношеской лиги УЕФА

Сегодня киевское "Динамо" U19 сыграет матч за выход в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА с ровесниками из загребского "Динамо", которые на групповом этапе турнира обошли "Шахтер". Начало поединка на столичном стадионе имени Валерия Лобановского – в 17:00. Ответная встреча регламентом не предусмотрена – все будет решаться в Киеве.

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Где смотреть матч юношей "Динамо" Киев – "Динамо" Загреб

Среда, 12 февраля. Канал "Футбол 2" 17:00 live

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"Думаю, мы выполнили большой объем работы на турецком сборе. И вышли на оптимальные кондиции перед матчем с загребским "Динамо". Мы будем биться за клуб, за Киев и за наших болельщиков! Хотим порадовать их хорошей игрой и результатом!", – заявил перед игрой с загребцами защитник "Динамо" U19 Константин Вивчаренко

Прогноз на матч "Динамо" Киев U-19 – "Динамо" Загреб U-19. Отметим, что, несмотря на статус хозяев поля, киевляне не являются фаворитами этого противостояния. На проход команды Игоря Костюка в следующий раунд установлен коэффициент 1.91, а на победу хорватов – 1.89. Иными словами, вероятность выигрыша киевлян оценивается в 49 процентов, а выигрыша гостей – в 51 процент. Так что, не исключено, дело дойдет серии до пенальти.

Представление соперника киевского "Динамо" U-19. Академия "Динамо" (Загреб) является одной из сильнейших футбольных школ Европы и была включена Международным центром спортивных исследований в пятерку лучших на континенте по количеству воспитанников в высших лигах европейских чемпионатов. К слову, киевское "Динамо" обошло Загреб в этом рейтинге, заняв 4-е место.

Прошлый сезон стал чемпионским сразу для трех команд "Динамо" (Загреб) – основного состава, U19 и U17. А в Юношеской лиге УЕФА хорваты дошли до четвертьфинала, где встретились с "Челси". Ведя со счетом 2:0, пропустили два мяча и уступили в серии пенальти.

В национальном юношеском первенстве сезона 2019/20 загребцы идут на второй позиции, отставая всего на одно очко от сверстников из "Хайдука", которому проиграли (0:1) в последнем матче перед зимним перерывом. В 14 турах команда одержала 11 побед, один раз сыграла вничью и дважды проиграла, разница мячей – 29:9.

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На групповой стадии Пути Лиги чемпионов в текущем розыгрыше Юношеской лиги УЕФА Загреб U-19 занял второе место в квартете с "Аталантой", "Манчестер Сити" и донецким "Шахтером". Свое выступление хорваты начали с домашней победы над будущим лидером – "Аталантой", следующие два гостевые матчи сыграли вничью (с "Сити" – 2:2 и с "Шахтером" – 1:1), далее дома обыграли "горняков" (1:0), уступили на выезде в Италии (0:2), а завершили групповой этап еще одним минимальным триумфом на своем поле – над "Манчестер Сити" со счетом 1:0.

Смотрите, как основа киевского "Динамо" выступала в Лиге Европы

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