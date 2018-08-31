"Динамо" купит игрока молодежной сборной Дании – СМИ

Сегодня, 12:30

Полузащитник Миккель Дуэлунд вскоре покинет датский клуб "Мидтьюллана" ради переезда в Киев

Миккель Дуэлунд. Фото Getty
Миккель Дуэлунд. Фото Getty

Полузащитник "Мидтьюллана" Миккель Дуэлунд вскоре покинет клуб, сообщает bt.dk. Главный тренер команды Джесс Торуп подтвердил информацию о том, что 21-летний хавбек в ближайшее время подпишет контракт с другим клубом. Датские СМИ сообщают о том, что датчанин станет игроком киевского "Динамо". По данным transfermarkt, трансферная стоимость Миккеля Дуэлунда составляет 1,5 миллиона евро.

Также Торуп отметил, что Дуэлунда нет в списке игроков, которые должны вернуться к тренировкам с командой в субботу.

Ранее главный тренер киевлян Александр Хацкевич рассказал, что в "Динамо" не хотят ехать из-за уровня зарплат. При этом наставник вице-чемпионов Украины говорил, что клуб ищет нападающего.

Ранее "Динамо" потеряло возможность купить нападающего "Торино". Мбайе Ньянг перешел в "Ренн".

Напомним, что "Динамо" не смогло обыграть "Аякс" и попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Киевляне сыграли 0:0 в ответном матче и продолжат выступление в Лиге Европы.

Сегодня "Динамо" узнает соперников по групповому этапу Лиги Европы.
Динамо Киев, трансферы, Мидтьюлланн, Миккель Дуэлунд

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Источники:

Сегодня|Спорт, xsport.ua

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