"Динамо" кусает локти: форвард, которого не знает Блохин, установил новый рекорд в Испании

Отличившись голом с пенальти в матче 13-го тура испанского чемпионата против "Вальядолида", 31-летний нападающий "Алавеса" Лукас Перес установил уникальное достижение. Никому до экс-форварда "Карпат" и киевского "Динамо" не удавалось забивать в семи матчах подряд в Ла Лиге, выступая за две разные команды. В 2015 году Лукас Перес сделал это, защищая цвета "Депортиво", и вот теперь повторил в "Алавесе".
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Отметим, что поединок, в котором Лукас Перес забил рекордный гол, завершился со счетом 3:0 в пользу "Алавеса", а лучший вратарь молодежного чемпионата мира украинец Андрей Лунин по традиции просидел весь матч в запасе "Вальядолида".
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Напомним, перейдя шесть лет назад из "Карпат" в "Динамо", Лукас Перес за полгода не сыграл за киевлян ни одного матча. И в итоге ушел в ПАОК. А тогдашний наставник "бело-синих" Олег Блохин на третьем месяце пребывания испанца в расположении динамовского клуба заявил: "Лукас? А кто это такой? Я понятия не имею о нем".
Смотрите, как экс-команда Лукаса Переса – "Динамо" – играла в Лиге Европы с "Копенгагеном":
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