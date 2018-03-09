Обзор матча "Лацио" – "Динамо" – 2:2

Футболисты киевское "Динамо" на выезде добыли ничью в поединке с "Лацио" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы.

В Риме на "Стадио Олимпико" команды разошлись мирно – 2:2. После безголевого первого тайма, во второй половине игры команды выдали голевую феерию. Сначала шедевр сотворил Цыганков, забивший гол пяткой. Потом было две реализации итальянцев – Иммобиле и Андерсон – после провалов в центре обороны украинского клуба. И гол вышедшего на замену Мораеса из-за штрафной в конце второго тайма. Была еще и штанга после удара Иммобиле в компенсированное время и красная карточка Гармашу после финального свистка.

"Лацио" – "Динамо" – 2:2

Голы: Иммобиле (54), Андерсон (62) – Цыганков (52), Мораес (79)

Ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" – "Лацио" состоится в следующий четверг, 15 марта, в Киеве на НСК "Олимпийский".

Напомним, что на "Сан Сиро" сошлись гранды европейского футбола. "Милан" принимал лондонский "Арсенал". Благодаря двум голам в первом тайме, "канониры" увезли из Италии уверенную победу.