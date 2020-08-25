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"Динамо" Луческу обыграло "Шахтер" и завоевало Суперкубок Украины

25 августа, 22:58

Александр Трикиша Александр Трикиша

Киевляне на "Олимпийском" победили "горняков" со счетом 3:1

Киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины. Впервые в истории поединок прошел на "Олимпийском" в Киеве. Правда, из-за пандемии коронавируса командам пришлось играть на пустой 70-тысячной арене. Мы провели онлайн матча "Шахтер" – "Динамо" с подробной стенограммой матча и видеоповторами ключевых моментов.

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Видео голов и обзор матча "Шахтер" – "Динамо" за Суперкубок Украины

Главной интригой встречи стало противостояние Мирчи Луческу и его бывшего клуба. Как оказалось, новый тренер "Динамо" принес своей команде удачу и завоевал первый трофей уже во втором матче.

Киевляне открыли счет на 20-й минуте после того, как Карлос де Пена откликнулся на навес от Сергея Сидорчука и головой переправил мяч в сетку.

Спустя 11 минут Жерсон Родригес удвоил преимущество "Динамо" после красивого удара над головой вышедшего из ворот Андрея Пятова.

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Еще до перерыва Жуниор Мораес классным ударом головой сократил отставание своей команды, а Тете едва не восстановил паритет, но киевлян спасла перекладина.

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Второй тайм прошел при подавляющем преимуществе "горняков", но мяч упорно не хотел лететь в ворота Георгия Бущана. А незадолго до финального свистка вышедший на замену Фран Соль забил третий гол "Динамо", который стал последним в матче.

"Шахтер" – "Динамо" – 1:3
Голы: Мораес (37) – де Пена (20), Родригес (31), Фран Соль (83)

"Шахтер": Пятов, Матвиенко, Бондарь (Коноплянка, 70), Кривцов (Фернандо Педро, 86), Додо, Алан Патрик, Тете (Соломон, 61), Тайсон, Степаненко, Маркос Антонио (Марлос, 46), Мораес.

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"Динамо": Бущан, Кендзера, Сирота, Тымчик, Караваев, Шапаренко, Буяльский (Леднев, 82), де Пена (Андриевский, 75), Сидорчук, Родригеш, Супряга (Фран Соль, 61).

Предупреждения: Шапаренко (49), Караваев (59).

Все подробности в спецтеме Суперкубок Украины

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Динамо Киев Шахтер Донецк Суперкубок Украины

Источник: Сегодня|Спорт

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