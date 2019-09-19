"Динамо" – "Мальме": где смотреть первый матч Михайличенко в Лиге Европы

Список трансляций еврокубкового поединка киевлян со шведами на ТВ и в интернете

"Динамо" перед "Мальме" / Фото: Facebook

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В четверг, 19 сентября, "Динамо" впервые сыграет в Лиге Европы под руководством Алексея Михайличенко. На НСК "Олимпийский" вице-чемпионы Украины примут шведский "Мальме". Начало поединка – в 19:55.

Онлайн Вольфсбург - Александрия трансляция матча Лиги Европы

Накануне матча с "Мальме" главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко ответил на вопрос, является ли, по его мнению, "Мальме" главным конкурентом киевлян в борьбе за первое место в группе Лиги Европы.

"Трудно ответить на этот вопрос на старте турнира. Тем более, что группа у нас ровная, – заметил Алексей Михайличенко. – Мы стараемся не перескакивать через ступеньки - целенаправленно готовимся сейчас к матчу против "Мальме". Изучили нашего соперника, это интересная команда, опытная, средний возраст её футболистов около 30 лет, а Розенбергу вообще 37 лет - это фактически второй тренер команды, находящийся на поле и пребывающий в отличной форме как игрок. Есть у "Мальме" и другие футболисты, которые хорошо смотрятся. Но и сама эта команда выглядит целостно, хорошо готова физически. "Мальме", как и все скандинавские команды, отличается дисциплиной на поле, отличной физической подготовкой, желанием борьбы, неуступчивостью. Кроме того, отличительной чертой нашего соперника является и тактическая выучка".

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Где смотреть матч "Динамо" – "Мальме" 19 сентября. Поединок "Динамо" против "Мальме" в прямом эфире покажет канал "Футбол 1". Начало – в 19:55. Кроме того, трансляция игры доступна на сайте oll.tv (в подписке). Онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Мальме" проведет и наш сайт.

Напомним, накануне матча с "Мальме" Михайличенко рассказал, что надо поменять в игре "Динамо". "Жаль, что за каждую ошибку нас наказывают, а мы в аналогичных ситуациях прощаем соперника. Должно быть наоборот", – заявил наставник киевлян.

Не забыли еще, когда "Динамо" выигрывало в последний раз? Напоминаем:

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге Европы

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