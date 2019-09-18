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"Не прощать!" Михайличенко рассказал, что надо поменять в игре "Динамо"

18 сентября, 20:39

Заявление главного тренера киевлян перед стартом команды в групповом раунде Лиги Европы

Алексей Михайличенко и Жерсон Родригес

Алексей Михайличенко и Жерсон Родригес / Фото: Facebook

Перед стартом в групповом турнире Лиги Европы главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко рассказал, что должно измениться в игре его команды, чтобы, наконец, пришел результат. Ранее Михайличенко заявил, что готов к пустым трибунам в матче "Динамо" – "Мальме".

Новый тренерский штаб "Динамо"

Новый тренерский штаб "Динамо" / Фото: Facebook

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"Любая комплексная ошибка состоит из индивидуальных, – поведал Алексей Михайличенко, вспоминая домашнее поражение "Динамо" от "Десны" в чемпионате. -  Если команда пропустила гол, то найдется череда из, как минимум, четырех ошибок. Как минимум! Именно индивидуальные ошибки, в итоге, и приводят к голу. Жаль, что за каждую такую ошибку нас наказывают, а мы в аналогичных ситуациях прощаем соперника. Должно быть наоборот".

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Как мы писали ранее, болельщики "Динамо" просят агента привезти в Киев тренера с непроизносимым именем. Сменщиком Алексея Михайличенко видят Йиндржиха Трпишовского, под руководством которого чешская "Славия" в Лиге чемпионов едва не обыграла на выезде миланский "Интер".

Смотрите обзор матча "Интер" – "Славия" (1:1)

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге Европы

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Лига Европы чемпионат Украины Динамо Киев Алексей Михайличенко

Источники: Dynamo.kiev.ua , Сегодня|Спорт

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