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Испортить настроение: онлайн матча "Вольфсбург" – "Александрия"

19 сентября, 10:36

Текстовая трансляция матча первого тура Лиги Европы

Александрийцы попытаются дать бой за счет характера

Александрийцы попытаются дать бой за счет характера / Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

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Сегодня исторический день для футбольного клуба "Александрия" из Кировоградской области. Команда впервые в своей истории сыграет на групповом этапе Лиги Европы.

Бронзовый призер чемпионата Украины получил прямую путевку в группу ЛЕ, где его первым соперником будет немецкий "Вольфсбург". Поединок состоится в Германии и начнется в 22:00.

Букмекеры. Более опытные немцы считаются явными фаворитами в букмекерских конторах. Котировки на победу "Вольфсбурга" – 1.22, на ничью – 6.75, на победу "Александрии" – 12.00. В процентном соотношении это: 78% – 14% – 8%. Самый ожидаемый счет – 2:0 в пользу хозяев.

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Национальный чемпионат. В Бундеслиге "Вольфсбург" после четырех матчей набрал 8 очков и занимает четвертое место. В последнем туре "Волки" сыграли вничью на выезде с "Фортуной" – 1:1.

"Александрия" сыграла семь поединков в украинской Премьер-лиге и идет на третьей позиции. В последнем матче УПЛ александрийцы обыграли "Днепр-1" – 2:0.

Интересно, что в составе "Вольфсбурга" выступает бывший полузащитник киевского "Динамо" Адмир Мехмеди.

"Уровень чемпионата Украины сильно отличается от уровня Бундеслиги, но я прекрасно помню по выступлениям за "Динамо", насколько хорошо физически подготовленные и самоотверженные игроки там играют. Против таких соперников играть очень сложно", – рассказал перед матчем Мехмеди.

"Просмотрели все поединки "Вольфсбурга" в этом сезоне. Команда действительно очень высокого уровня. Брекало, Арнольд, Вегхорст – это очень сильные футболисты.

"Вольфсбург" очень хорошо играет на контратаках – скорость, техника. В нашем поединке, конечно, фаворитом считается "Вольфсбург". Но зная характер "Александрии", мы сделаем все возможное, чтобы настроение у соперника было не таким хорошим, как ожидают игроки, тренеры и болельщики "Вольфсбурга", – признался перед матчем наставник украинского клуба Владимир Шаран.

Перед матчем футболисты "Александрии" были в хорошем настроении:

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Лига Европы Вольфсбург ФК Александрия

Источник: Сегодня|Спорт

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