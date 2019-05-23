"Динамо" может возглавить четвертьфиналист последнего чемпионата Европы

Последним местом работы 61-летнего наставника был польский "Лех"

Адам Навалка. Фото: AFP

В сети появилось имя еще одного кандидата на пост главного тренера киевского "Динамо". Летом киевляне могут расстаться с Александром Хацкевичем, а на его место претендует польский специалист Адам Навалка. Об этом сообщает zbirna.com, ссылаясь на свои польские источники. Сообщается, что в ближайшие дни стороны должны провести переговоры.

Последним местом работы 61-летнего наставника был польский "Лех" (до 31 марта 2019 года). С 2013 по 2018 год Навалка руководил национальной сборной Польши. Также в его тренерском портфолио есть работа в "Гурнике", "Катовице", "Висле", "Ягеллонии", "Сандецьи", "Заглембе" и "Свите". В 2016 году Навалка выводил сборную Польши в четвертьфинал чемпионата Европы, обыграв в группе команду Украины.

В бытность футболистом Адам выступал на позиции полузащитника. В его активе 34 поединка в составе сборной Польши (1 гол).

Добавим, что среди претендентов на роль сменщика Хацкевича ранее назывались Алексей Михайличенко и Юрий Калитвинцев.

Ранее мы писали, что для отставки Александра Хацкевича с поста главного тренера киевского "Динамо" готовят интересную формулировку. Игорь Суркис намекает, что белорус может сам не захотеть остаться у руля команды в нынешних условиях.

Также сообщалось, что клуб из России хочет переманить у "Динамо" Хацкевича. Белорусский тренер – один из кандидатов на смену Бердыеву в "Рубине".

Под руководством Хацкевича "Динамо" за два сезона выиграло только Суперкубок Украины, проиграв остальные внутренние титулы донецкому "Шахтеру". В Лиге Европы киевляне вылетали дважды в 1/8 финала – в прошлом году проиграли "Лацио", а в этом – "Челси".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Динамо" может возглавить четвертьфиналист последнего чемпионата Европы". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"