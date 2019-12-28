"Динамо" назвало сумму за звезду-изгоя: как раз хватит на новичка из "Осиека"

Киевский клуб готов отпустить Дерлиса Гонсалеса в парагвайскую "Олимпию" за 5 миллионов долларов

Дерлис Гонсалес / Фото: AFP

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Прозвучала сумма, за которую киевское "Динамо" может распрощаться с правами на своего парагвайского вингера Дерлиса Гонсалеса. Забыли уже о таком? А он по-прежнему принадлежит вице-чемпионам Украины, только последнее время на правах аренды выступает за бразильский "Сантос".

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В подписании контракта с Дерлисом Гонсалесом заинтересован его бывший клуб – парагвайская "Олимпия". Причем речь идет не об аренде, а о полноценном трансфере. Как сообщает ресурс Futbol a lo Grande, "Динамо" готово продать "Олимпии" Гонсалеса, в свое время становившегося чемпионом Украины и Швейцарии, за 5 миллионов долларов.

Дерлис Гонсалес / Фото: Getty Images

"У "Динамо" есть проблема с достижением соглашения, но я надеюсь, что ситуация быстро разрешится", – накануне заявил по поводу своей ситуации 25-летний Дерлис Гонсалес

Смотрите, как Дерлис Гонсалес забивал за "Динамо"

Отметим, что если сделка за указанную сумму состоится, полученных средств может хватить "Динамо" на приобретение замены допинг-грешнику Беседину, которому грозит длительное отлучение от футбола. Как мы писали ранее, киевляне рассматривают возможность приобретения 24-летнего форварда "Осиека" Мирко Марича, которого Transfermarkt оценивает в 4 млн евро.

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