"Динамо" остается сильным соперником": наставник "Копенгагена" оценил грядущую игру Лиги Европы

Главный тренер "Копенгагена" Столе Сольбаккен ответил на вопросы представителей СМИ накануне поединка Лиги Европы с киевским "Динамо".

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"Мы хорошо знаем киевское "Динамо". В прошлом году мы даже проводили в Украине скаутинг, искали новых игроков для своей команды. Мы понимаем, что "Динамо" остается сильным соперником, хотя отстает немного сейчас от донецкого "Шахтера", – отметил наставник.

"Но это исключительно потому, что горняки покупают достаточно дорогих бразильских игроков для участия в Лиге чемпионов. На этом стадионе мы уже играли несколько лет назад с финалистом Лиги Европы "Днепром". Здесь была ничья 0:0, а в Копенгагене мы выиграли. Поэтому, бояться нам нечего. Но мы ожидаем два напряженных матча в Киеве и Копенгагене. Здесь со мной Карлос Зека, он считает, что это будут два лучших матча в его карьере. Возможно, после них его купит какой-то украинский клуб", – рассказал главный тренер.