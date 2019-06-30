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"Динамо" отказалось от забивной Машины из Сенегала: названа причина

30 июня, 13:32

Форвард, отличившийся 7 голами в весенней части чемпионата Украины, продолжит выступления за "Олимпик"

Сегодня "Динамо" отправилось на тренировочный сбор в Австрию без сенегальского форварда Матара, который был в лагере вице-чемпионов Украины на просмотре. Как оказалось, киевляне отказались от услуг 21-летнего нападающего, так как не сошлись в цене с владельцем прав на футболиста. Таким образом рослый Матар (191 см) продолжит выступления в "Олимпике", за который он забил в прошлом сезоне 7 мячей в 13 матчах. При этом с составе "Динамо" на сбор под Инсбруком полетело три форварда - Фран Соль, Артем Беседин и Назарий Русин.

Смотрите, как забивает Матар

Напомним, перед началом сборов звезда Цыганского театра родила форварду "Динамо" сына. Нападающего Артема Беседина осчастливила заслуженная артистка эстрадного искусства Радмила Карафетова.

Также сообщалось, что стало известно имя игрока, которому Хацкевич позволил приехать на сборы "Динамо" позже остальных. Датский легионер киевлян Дуэлунд присоединится к команде 4 июля - ему дали отдохнуть после молодежного Евро. Киевляне проведут в Австрии пять спаррингов с иностранными клубами. Первым будет контрольный матч с румынским "Ботошани", который состоится в день приезда Дуэлунда – 4 июля.

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Тег Динамо Киев, Олимпик Донецк, Матар Дийе

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Источник:

Динамомания

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