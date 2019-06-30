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Стало известно имя игрока, которому Хацкевич позволил приехать на сборы "Динамо" позже остальных

30 июня, 12:26

Датский легионер киевлян Дуэлунд присоединится к команде 4 июля – ему дали отдохнуть после молодежного Евро

Вылет на сборы
Вылет на сборы. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" начинает летние сборы. Сегодня утром чартерным рейсом из терминала "D" столичного аэропорта "Борисполь" вице-чемпионы Украины улетели в Инсбрук, неподалеку от которого будут готовиться к старту сезона 2019/20. Александр Хацкевич взял с собой в Австрию 27 футболистов, к которым 4 июля присоединится Миккель Дуэлунд. Он получил дополнительное время на отдых после Евро (U21), где выступал в составе сборной Дании.

Расписание всех спаррингов команд Премьер-лиги

На сборе киевляне будут работать следующим составом:

  • вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Руслан Нещерет, Владислав Кучерук;
  • защитники: Виталий Миколенко, Йосип Пиварич, Никита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Денис Попов, Томаш Кендзера;
  • полузащитники: Сергей Сидорчук, Мохаммед Кадири, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Георгий Цитаишвили, Ахмед Алибеков, Миккель Дуэлунд.
  • нападающие: Фран Соль, Артем Беседин, Назарий Русин.

Фото – официальный сайт ФК "Динамо"

Напомним, что "Динамо" начало сезон с поражения клубу второй лиги. Киевляне на своей базе в Вите-Почтовой встречались с командой второй лиги Украины "Полесье" из Житомира. Поединок состоял из двух таймов по 40 минут и завершился победой гостей 2:1.

Ранее сообщалось, что стали известны соперники "Динамо" на сборах в Австрии. Киевляне проведут пять спаррингов с иностранными клубами. Первым будет контрольный матч с "Ботошани" (Румыния) 4 июля.

Смотрите, как забивает новичок "Динамо" Караваев

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Тег чемпионат Украины, Динамо Киев, Александр Хацкевич

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Источник:

Официальный сайт ФК "Динамо"

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