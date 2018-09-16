"Динамо" приписывают интерес к нападающему "Газ-Метана"

Киевское "Динамо" рассматривает еще один вариант усиления атаки и ведет переговоры по переходу форварда румынского клуба "Газ-Метан" Дариуса Олару, информирует местное издание Digisport.ro.

Как утверждает источник, интерес к 20-летнему Олару со стороны "Динамо" подтвердил президент "Газ-Метана" Иоан Маргинеан, сообщивший о конкретном предложении киевлян, а также уточнивший, что клуб готов продать Дариуса Олару не менее, чем за один миллион евро, включая бонусы. Кроме того, отмечается, что на форварда, который в 53 матчах забил три мяча, также претендовал "Стяуа". Известный сайт transfermarkt.com оценивает Олару в 500 тысяч евро.

Кстати, Олару может сыграть и в средней линии, а в другой клуб имеет право уйти только в зимнее межсезонье.

Напомним, после поражения "Карпатам" в чемпионате Украины Александр Хацкевич намекнул о своей отставке. Однако позже он опроверг уход из "Динамо", объяснив свои слова эмоциями.

1 сентября "Динамо" заключило контракт с датским нападающим Миккелем Дуэлундом, ранее выступавшем за "Мидтюлланд". В составе своей бывшей команды он дважды становился чемпионом страны.

А перед этим в "Динамо" перешел нападающий "Днепра-1" Владислав Супряга. 19-летний форвард уже успел дебютировать за новую команду, но результативными действиями пока не отличился.