"Динамо" проиграло борьбу за хорватского полузащитника – он выбрал Москву

Московское "Динамо" на официальном сайте объявило о покупке полузащитника загребского "Динамо" Николы Моро. Ранее мы писали, что киевское "Динамо" договорилось о покупке Моро у Загреба, но сам футболист отказал. Уже тогда он имел предложения от других клубов. 22-летний хорватский футболист подписал с российским клубом пятилетний контракт.

"В загребском "Динамо" Моро очень быстро стал одним из ключевых футболистов и попал в сферу интересов серьезных европейских команд. Этим летом игрока хотели подписать несколько клубов, но Никола выбрал московское "Динамо", – говорится в сообщении на официальном сайте.

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В текущем сезоне Никола Моро провел 40 матчей во всех турнирах, забил два мяча. Transfermarkt.com оценивает хорвата в 6 миллионов евро.

Ранее мы писали, что Моро ранее интересовал донецкий "Шахтер", но трансфер в итоге сорвался из-за травмы колена у игрока.

Смотрите, как "Динамо" Загреб играл в Лиге чемпионом с "Шахтером":

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