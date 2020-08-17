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"Динамо" проиграло борьбу за хорватского полузащитника – он выбрал Москву

17 августа, 18:43

Александр Трикиша Александр Трикиша

Перспективный футболист Никола Моро подписал пятилетний контракт с московским "Динамо"

Московское "Динамо" на официальном сайте объявило о покупке полузащитника загребского "Динамо" Николы Моро. Ранее мы писали, что киевское "Динамо" договорилось о покупке Моро у Загреба, но сам футболист отказал. Уже тогда он имел предложения от других клубов. 22-летний хорватский футболист подписал с российским клубом пятилетний контракт.

"В загребском "Динамо" Моро очень быстро стал одним из ключевых футболистов и попал в сферу интересов серьезных европейских команд. Этим летом игрока хотели подписать несколько клубов, но Никола выбрал московское "Динамо", – говорится в сообщении на официальном сайте.

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В текущем сезоне Никола Моро провел 40 матчей во всех турнирах, забил два мяча. Transfermarkt.com оценивает хорвата в 6 миллионов евро.

Ранее мы писали, что Моро ранее интересовал донецкий "Шахтер", но трансфер в итоге сорвался из-за травмы колена у игрока.

Смотрите, как "Динамо" Загреб играл в Лиге чемпионом с "Шахтером":

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чемпионат России Динамо Москва Никола Моро

Источник: Сегодня|Спорт

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