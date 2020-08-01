"Динамо" договорилось о покупке динамовца из Загреба, но сам футболист отказал

Хорватский полузащитник не спешит принимать предложение из Украины, так как имеет другие варианты

Хорватское издание Jutarnji list сообщает, что киевское "Динамо" договорилось о трансфере опорного полузащитника загребского "Динамо" Николы Моро, но сам футболист отказался переезжать в Украину. По информации источника, киевляне предложили за хорвата 7 миллионов евро. Загребцы планировали выручить больше, но клубам удалось прийти к компромиссу, а сам Моро ответил отказом, так как имеет более привлекательные предложения. Ранее мы писали, что "Динамо" попрощалось с вице-чемпионом мира.

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Тем не менее хорватская пресса не исключает, что "Динамо" предпримет еще одну попытку переманить Николу и все же сможет уговорить футболиста перебраться в Киев.

К слову, по информации источника, переговоры о трансфере начались на прошлой неделе, когда киевляне просматривали одного из кандидатов на пост нового тренера команды Ненада Белицу. Добавим, что сейчас в штаб Мирчи Луческу входит Огнен Вукоевич, возможно, именно он порекомендовал обратить внимание на 22-летнего игрока.

Также издание отмечает, что Моро ранее интересовал донецкий "Шахтер", но трансфер в итоге сорвался из-за травмы колена у игрока.

В текущем сезоне Никола Моро провел 40 матчей во всех турнирах, забил два мяча. Transfermarkt.com оценивает хорвата в 6 миллионов евро.

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Кстати, бывший тренер сборной Украины посоветовал Луческу, что делать с нынешним составом "Динамо". Мирон Маркевич считает, что нужно обновить не менее половины основной киевской обоймы.

Смотрите, как "Динамо" Загреб играл в Лиге чемпионом с "Шахтером":

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