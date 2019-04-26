"Динамо" пронесло: за матч с "Челси" УЕФА оштрафовал киевлян всего на месячную зарплату Вербича

Обвинения в расизме со стороны Лондона не подтвердились. Иначе динамовцам пришлось бы играть без зрителей

Фото: Getty Images

Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА наложила штраф на киевское Динамо по итогам ответного матча 1/8 Лиги Европы с "Челси". "За использование фанатами файеров и лазерных указок, а также прорыв болельщиков на поле, бросание на газон посторонних предметов, за нарушения, связанные с экипировкой и блокировкой лестничных проходов, "Динамо" оштрафовано на 60 тысяч евро", – сообщает официальный сайт УЕФА.

Отметим, что 60 тысяч евро – это немногим менее месячной зарплаты словенского легионера "Динамо" Беньямина Вербича, по данным СМИ, получающего в Киеве порядка миллиона евро в год.

Санкции к "Динамо" могли быть куда более строгими, вплоть до еврокубковых матчей при пустых трибунах, если бы в УЕФА нашли подтверждение обвинениям, прозвучавшим в сторону киевского клуба из лагеря "Челси". Напомним, после игры на НСК "Олимпийский", завершившейся победой лондонского клуба со счетом 5:0, "Челси" пожаловался в УЕФА на расистские выкрики украинских болельщиков в адрес нападающего Каллума Хадсона-Одои. "Мы осуждаем такое ​​отвратительное поведение", – говорилось в заявлении английского клуба. Однако доказательств этим обвинениям найдено не было.

Как сообщалось ранее, Неймара отстранили от еврокубков за слова о людях, ничего не смыслящих в футболе. УЕФА дисквалифицировал бразильского форварда "ПСЖ" на три матча за критику судей в Instagram.

Также сообщалось, что в Беларуси отреагировали на обидные слова Хацкевича. Главный тренер "Динамо" заявил, что белорусам стоит поучиться у украинских спортсменов наглости.

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