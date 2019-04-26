Неймара отстранили от еврокубков за слова о людях, ничего не смыслящих в футболе

Бразильского форварда парижан дисквалифицировали на три матча за критику судей в Instagram

Фото: AFP

Форвард "ПСЖ" Неймар пропустит следующие три матча своей команды в еврокубках, сообщает официальный сайт УЕФА. Наказание 27-летний бразилец понес за оскорбление в Instagram официальных лиц ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между чемпионом Франции и "Манчестер Юнайтед".

"Это позор! Четыре человека, ничего не понимающие в футболе, смотрят эпизод в замедленном движении у телевизора. Там не было пенальти! Кимпембе не мог положить свои руки на спину", – писал Неймар.

Напомним, в первом матче 1/8 ЛЧ "ПСЖ" одержал победу на "Олд Траффорд" со счетом 2:0. В ответной игре "МЮ" выигрывал у парижан с результатом 2:1. При этом на последних минутах встречи главный арбитр Дамир Скомина назначил в ворота хозяев пенальти, который был реализован нападающим манкунианского клуба Маркусом Рашфордом. В итоге в четвертьфинал турнира вышел "Манчестер Юнайтед". Позже Неймар в своем Instagram раскритиковал решение словенского судьи.

Как сообщалось ранее, отец Неймара рассказал, останется ли его сын в "ПСЖ". "Неймар выразил свое желание играть в "ПСЖ" два года назад. Так что фанаты могут спать спокойно: сегодня Неймар не хочет покидать клуб, он хочет остаться в "ПСЖ", – заявил отец игрока.

Также сообщалось, что звезда "ПСЖ" снова оказался быстрее Усейна Болта. Французский форвард Килиан Мбаппе, забивая мяч в ворота "Монако", развил скорость в 38 км/час.

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