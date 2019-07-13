Сделать стартовой
25,8
29,12
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Динамо" против "пчел": вратарь Бущан, отбив пенальти, спас киевлян от первого поражения в сезоне

13 июля, 15:11

Последний спарринг команды Александра Хацкевича на сборе в Австрии завершился безголевой ничьей

Спаситель киевлян Георгий Бущан
Спаситель киевлян Георгий Бущан. Фото: Динамомания

Киевское "Динамо" завершило свой последний спарринг на сборе в Австрии. В пятой по счету игре команда Александра Хацкевича встречалась с 11-м клубом второго по силе дивизиона Англии "Брентфордом". Контрольный поединок против "пчел", как называют "Брентфорд", завершился без голов – 0:0. От первого в сезоне поражения "Динамо" спас вратарь Георгий Бущан, который на седьмой минуте отбил пенальти в исполнении Маркондеса и в повторном прыжке, подобно кошке, накрыл мяч намертво.

Отметим, что 11-метровый был назначен абсолютно по делу за фол нерасторопного центрбека "Динамо" Артема Шабанова, сбившего Уоткинса. Кстати, самый дорогой игрок киевлян Виктор Цыганков опять на поле не вышел.

  • "Динамо" - "Брентфорд" – 0:0
  • Нереализованный пенальти: Маркондес (7, вратарь).
  • "Динамо": Бущан (Бойко, 46), Кадири (Сидорчук, 46), Шепелев (Гармаш, 74), де Пена, Караваев (Цитаишвили, 62), Бурда, Буяльский (к), Шабанов (Пиварич, 68), Беседин, Попов, Кендзера.

Как сообщалось ранее, у "Динамо" сорвался матч с австрийцами: названа причина. Программа зарубежного сбора вице-чемпионов Украины сократилась с шести спаррингов до пяти. Воскресный поединок "бело-синих" с австрийским клубом СК "Швац" отменен. Причина – погодные условия в Австрии. Поля стали непригодными из-за дождей.

Также мы писали, что Мирон Маркевич назвал тройку лучших молодых футболистов Украины. В нее вошли два игрока из "Шахтера" и один – из "Динамо". "На молодежном чемпионат мира мне понравилась пара центральных защитников - Денис Попов и Валерий Бондарь. Это готовые игроки для основных составов своих команд. Понравился также Даниил Cикан. По моему мнению, он – будущее украинского футбола", – заявил Маркевич.

Смотрите, как "Динамо" закрывало прошлый сезон игрой с "Александрией"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Динамо Киев, Георгий Бущан

Вы сейчас просматриваете новость " "Динамо" против "пчел": вратарь Бущан, отбив пенальти, спас киевлян от первого поражения в сезоне". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Шахтер" уже заработал в Лиге чемпионов 37 миллионов: опубликована схема выплат призовых

Вчера, 15:23

Динамовцы могут разбогатеть минимум на 26 миллионов, если выйдут в групповой этап

Финалист Кубка Америки просит "Динамо" отпустить его в Швейцарию

10 июля, 13:12

Центрбек сборной Перу Карлос Самбрано, принадлежащий киевлянам, хочет остаться в "Базеле"

Назван самый полезный суп

Веские причины качать руки каждый день

У Зеленского прояснили вопрос о снижении цены на газ для народа

Самые забавные видео с участием детей Галкина и Пугачевой

9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам

Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона

Как жить: актеры, впавшие в депрессию после закрытия проекта

Шевченко и сыновья: Как отдыхает украинская футбольная легенда

Ученые изобрели универсальную вакцину против рака

Василий Ломаченко проехался по Киеву на шикарном авто. Видео

15 красавиц российского кино

Электрочайники нового поколения по акции

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 17:02

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Вчера, 11:02

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Опрос: выберите самую красивую теннисистку Уимблдона

Вчера, 09:04

Представительница Украины Элина Свитолина впервые в карьере вошла в четверку лучших на турнире "Большого шлема"

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, вся сетка турнира вплоть до финала

Вчера, 00:06

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

Расписание и результаты матчей первого тура квалификации Лиги чемпионов

11 июля, 00:50

С этой стадии в борьбу за групповой этап вступают команды Сергея Реброва, Романа Григорчука и Марьяна Шведа

Туфли на шпильках, балетки и еще 3 вида «травмирующей» обуви

Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается

Как узнать характер человека по кулаку: простой тест
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь