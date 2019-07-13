"Динамо" против "пчел": вратарь Бущан, отбив пенальти, спас киевлян от первого поражения в сезоне

Последний спарринг команды Александра Хацкевича на сборе в Австрии завершился безголевой ничьей

Спаситель киевлян Георгий Бущан. Фото: Динамомания

Киевское "Динамо" завершило свой последний спарринг на сборе в Австрии. В пятой по счету игре команда Александра Хацкевича встречалась с 11-м клубом второго по силе дивизиона Англии "Брентфордом". Контрольный поединок против "пчел", как называют "Брентфорд", завершился без голов – 0:0. От первого в сезоне поражения "Динамо" спас вратарь Георгий Бущан, который на седьмой минуте отбил пенальти в исполнении Маркондеса и в повторном прыжке, подобно кошке, накрыл мяч намертво.

Отметим, что 11-метровый был назначен абсолютно по делу за фол нерасторопного центрбека "Динамо" Артема Шабанова, сбившего Уоткинса. Кстати, самый дорогой игрок киевлян Виктор Цыганков опять на поле не вышел.

"Динамо" - "Брентфорд" – 0:0

Нереализованный пенальти: Маркондес (7, вратарь).

"Динамо": Бущан (Бойко, 46), Кадири (Сидорчук, 46), Шепелев (Гармаш, 74), де Пена, Караваев (Цитаишвили, 62), Бурда, Буяльский (к), Шабанов (Пиварич, 68), Беседин, Попов, Кендзера.

Как сообщалось ранее, у "Динамо" сорвался матч с австрийцами: названа причина. Программа зарубежного сбора вице-чемпионов Украины сократилась с шести спаррингов до пяти. Воскресный поединок "бело-синих" с австрийским клубом СК "Швац" отменен. Причина – погодные условия в Австрии. Поля стали непригодными из-за дождей.

Также мы писали, что Мирон Маркевич назвал тройку лучших молодых футболистов Украины. В нее вошли два игрока из "Шахтера" и один – из "Динамо". "На молодежном чемпионат мира мне понравилась пара центральных защитников - Денис Попов и Валерий Бондарь. Это готовые игроки для основных составов своих команд. Понравился также Даниил Cикан. По моему мнению, он – будущее украинского футбола", – заявил Маркевич.

Смотрите, как "Динамо" закрывало прошлый сезон игрой с "Александрией"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Динамо" против "пчел": вратарь Бущан, отбив пенальти, спас киевлян от первого поражения в сезоне". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"