"Динамо" разошлось миром с "Копенгагеном"

Динамо - Копенгаген / Фото: Reuters

В Киеве прошел матч третьего тура группового этапа Лиги Европы между "Динамо" и "Копенгагеном". Поединок прошел на НСК "Олимпийский". Мы вели онлайн матча "Динамо" – "Копенгаген" с видео голов и яркими фотографиями.

Болельщики, которые пришли на стадион увидели, как киевляне пропустили уже на первых минутах.

Нервозные действия Бущана и сумбурная атака датчан завершается мощным ударом Сотириу под перекладину с линии вратарской.

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Самый опасный момент киевлян в матче прошел на 18-й минуте. Вербич отлично прострелил вдоль вратарской, но Де Пена не смог достать до мяча. Уже спустя пять минут могли забивать гости, но Бущан дважды спас ворота от второго мяча.

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Очень активный в этом матче был Де Пена, но у уругвайца пока не получалось забить, как и всей команде в первом тайме.

Второй тайм активнее начали хозяева, и команда Михайличенко забила такой нужный гол. На 52-й минуте Цыганков идеально навесил со штрафного, где на эту передачу откликнулся Шабанов. Дебютный гол для защитника в еврокубках.

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Позже Беседин вырывался один на один, но Нельссон идеальным подкатом спас "Копенгаген".

А через 10 минут киевлянам повезло. "Копенгаген" развил хорошую атаку, которая завершилась ударом Сантоса с рикошетом от Кендзеры, но мимо ворот.

Матч так и завершился со счетом 1:1. После этого поединка команда Алексея Михайличенко набрала пять баллов.

Напомним, что 30 октября "Шахтер" и "Динамо" встретятся между собой в 1/8 Кубка Украины. Поединок состоится в Киеве на "Олимпийском". В прошлом сезоне гранды сошлись в четвертьфинале национального Кубка и тогда в серии пенальти сильнее оказались "горняки".

Обзор матча "Динамо" – "Мальме" (1:0)

Обзор матча "Лугано" – "Динамо" (0:0)

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