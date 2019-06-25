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"Динамо" судится с бывшим футболистом в международном суде из-за долгов

25 июня, 15:03

Голландский полузащитник защищал цвета киевлян с 2013 по 2015 год

Джермейн Ленс
Джермейн Ленс. Фото: AFP

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) раскрыл детали разбирательств между киевским "Динамо" и экс-футболистом клуба голландцем Джермейном Ленсом. Напомним, что недавно CAS опубликовал расписание слушаний, в котором на 31 июля запланировано слушание по делу "Динамо" против Джермейна Ленса.

"Киевское "Динамо" подало апелляцию в CAS на решение, вынесенное Палатой по разрешению споров ФИФА от 24 августа 2018 года. Слушание состоится 31 июля 2019 года. В настоящее время неизвестно, когда будет вынесено арбитражное решение, содержащее решение Панели, и когда оно будет сообщено сторонам дела", – сообщил CAS.

Сумму задолженности киевского клуба перед футболистом CAS не сообщает. По неофициальной информации, ориентировочно задолженность "Динамо" перед Ленсом составляет 250 тысяч евро, также киевляне должны игроку 50 тысяч евро невыплаченной премии.

Джермейн Ленс защищал цвета "Динамо" с 2013 по 2015 год, после чего перешел в "Сандерленд". С 2018 года голландский хавбек защищает цвета "Бешикташа", за который в прошлом сезоне отыграл 37 матчей, забил 5 голов и сделал 5 ассистов. Ленс помог своему клубу финишировать на 3-й позиции в турецкой Суперлиге.

Ранее мы писали, что друг Милевского помог россиянину бесплатно забрать у "Динамо" вратаря. Рудько, который был основным кипером киевлян при Реброве, перебрался в восьмую команду Кипра.

Также сообщалось, что чемпион мира подписал с "Динамо" новый контракт и покинул клуб. Сергей Булеца проведет следующий сезон в аренде, выступая за "Днепр-1".

Смотрите, как "Динамо" обыграло "Александрию" в последнем матче прошлого сезона:

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Тег Динамо Киев, Спортивный арбитражный суд, Джермейн Ленс

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SportArena

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